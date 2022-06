Telecinco cancel·la ‘Viva la vida’: Emma García, a l’atur

Continuen els canvis a Telecinco. La gran davallada d’audiència que ha patit ha forçat els directius de la cadena a plantejar-se fer una modificació radical de la seva graella. Volen intentar mantenir els pocs teleespectadors fidels que els hi queden, de la mateixa manera que volen recuperar-ne alguns dels que han marxat. El primer pas va ser remodelar Sálvame: van acomiadar els directors i dues de les seves presentadores, Carlota Corredera i Paz Padilla. Han volgut canviar una mica el seu estil, amb grafisme nou i la recuperació d’alguns tertulians que havien fet fora en el passat. De moment sembla que els funciona, però tampoc per tirar coets. Doncs bé, quin ha estat l’última novetat? La cancel·lació d’un dels vaixells insígnia de Mediaset, el Viva la vida.

Parlem del magazín de les tardes del cap de setmana, un programa que ha concedit grans exclusives i que estava realment bé perquè intentaven tractar l’actualitat de la premsa del cor amb una mica més de serietat que els seus rivals. En un principi el presentava Toñi Moreno, a qui van fer fora per col·locar-hi Emma García. Aquest relleu no va fer gens de gràcia als teleespectadors, però finalment van acostumar-s’hi. Ara, Fórmula TV publica en exclusiva que Mediaset no renovarà el contracte amb la productora del programa, que finalitzarà el seu recorregut el pròxim diumenge 24 de juliol després de cinc anys en antena.

Les audiències han estat més aviat molestes, però realment han donat grans titulars per a la premsa del cor i han tingut entrevistes potents. Per què han decidit eliminar aquest programa? Segons avança el mitjà, la cadena vol apostar per formats nous per intentar captivar una part de l’audiència que s’ha cansat dels seus continguts. El contracte acabava aquest estiu, el que han vist com una oportunitat perfecta per treure-se’l de sobre.

Emma García pot quedar-se sense feina si es confirma la cancel·lació del programa | Telecinco

Què emetrà Telecinco a les tardes dels caps de setmana?

Ara totes les preguntes se centren en dos dubtes: què farà Emma García ara i quin programa col·locarà Telecinco en aquella franja. Cal recordar que Viva la vida ocupava des de les 16 h fins a les 21 h, un horari extens que ara haurà d’omplir amb alguna altra cosa. Una opció seria crear un magazín nou que omplís el buit, potser amb una productora nova que aportés un aire més fresc. Viva la vida va arribar per substituir el ¡Qué tiempo tan feliz! que presentava María Teresa Camos, el que havia quedat molt antiquat. Ara podrien fer-ne un altre encara més modern, sí, encara que tampoc no es descarta que tornin al que feien fa anys, passar una pel·lícula dissabte i una altra diumenge per fer competència a les tardes de cinema que oferixen les cadenes rivals.

Altres anys, Toñi Moreno i Sandra Barneda han estat les encarregades de posar-se al capdavant de l’espai durant l’estiu quan Emma García feia vacances. Seria una opció que una d’elles es quedés amb la franja en un altre programa, en cas que realment vulguin continuar apostant per fer tertúlia sobre el món del cor com fins ara. Un nom que agafa força? Carlota Corredera, precisament, que no té feina i està desitjant tornar a televisió. No hi ha res tancat i, de fet, la cadena ni tan sols ha confirmat que sigui certa aquesta informació i que hagin decidit cancel·lar Viva la vida després de cinc anys en antena. Caldrà esperar, doncs, per conèixer la versió oficial i continuar fent apostes sobre quin programa emetran en substitució d’aquest magazín que els ha aportat tantes alegries a nivell de continguts, ja que a plató s’ha generat moments molt i molt comentats.