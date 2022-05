La neboda de Felip VI torna a saltar-se la llei com si res

Victoria Federica és la filla petita d’Elena de Borbó i Jaime de Marichalar, la germana que quedava oculta per l’ombra dels escàndols de Froilán. En els darrers anys, però, ha estat ella qui més titulars escandalosos acumula. En els mesos més durs de la pandèmia la van enxampar saltant-se el confinament perimetral en diverses ocasions, així com també fent cas omís a la resta de restriccions. Des de llavors l’han enxampat fent-la grossa a discoteques, rebent multes de trànsit, apareixent en una festa multitudinària rere una altra… Què és l’últim que s’ha sabut d’ella? Avui mateix, quan han aparegut publicades unes fotografies seves que demostren que ha tornat a saltar-se la llei.

Com? La neboda de Felip VI és molt aficionada als patinets elèctrics, el que ajuda els paparazzi a fotografiar-la a sobre d’un ells molt sovint. En aquesta última ocasió, l’han captat fent cas omís a les normes de trànsit. En la llei de circulació viària queda clar que els patinets són i han de ser d’ús individual. Doncs bé, a la jove Borbó això li és absolutament igual i no ha dubtat en pujar-s’hi darrere de la seva amiga per fer juntes un trajecte.

Las fotos de Victoria Federica en patinete por las que podría ser multada https://t.co/360Ca42mQp — Aruser@s (@AruserosLaSexta) May 30, 2022

Victoria Federica, la nova rebel de la família reial

Cal recordar que fa un parell d’anys se la va captar a sobre d’un patinet mentre fumava una cigarreta, el que també està prohibit. Doncs ara, com dèiem, ha estat la prohibició d’anar-hi acompanyat el que s’ha saltat. La multa per cometre aquesta acció incívica són 100 €, una quantitat petita sobretot per algú tan adinerat com ella. El problema, però, és que amb aquesta mala acció ha tornat a convertir-se en un mal exemple.

Aquesta enxampada arriba poc després de confirmar-se la seva ruptura amorosa, la que fonts properes asseguren que l’ha afectat molt. La petita dels Marichalar sortia amb el DJ Jorge Bárcenas des de feia pràcticament tres anys, una relació que hauria acabat de males maneres. Encara no s’han filtrat els motius de la ruptura, però és probable que només sigui qüestió de temps.

La filla d’Elena de Borbó podria tenir nova parella

Aquest cap de setmana també s’ha parlat d’ella pel que fa a la vida amorosa. La filla d’Elena de Borbó ha acudit als toros, una de les seves aficions preferides, molt ben acompanyada. La premsa s’ha quedat molt sorpresa en veure-la aparèixer amb Santiago Moyano, un jove amb qui podria tenir alguna cosa sentimentalment parlant. Els gestos els van delatar, tenint en compte que van seure junts en una jornada en la que no van voler dissimular la seva complicitat. Els testimonis asseguren que van dedicar-se carícies, així com també els haurien vist riure’s molt mentre compartien confidències. Del noi se sap poca cosa, més enllà que sembla bastant més gran que ella i que diuen que pertanyeria a una família adinerada. No esperàvem menys de Victoria Federica.

Victoria Federica podria tenir nova parella | Europa Press

De moment cap dels dos no ha confirmat res, el que s’entén tenint en compte que la ruptura de Victoria Federica és encara molt recent. El més probable és que encara s’estiguin coneixent, a no ser que aquest noi sigui la causa de la separació de la jove Marichalar. El temps dirà si es tracta d’una aventura puntual, els inicis d’un amor d’estiu o alguna cosa més seriosa.