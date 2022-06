L’ex de Victoria Federica parla de la ruptura a televisió entre llàgrimes

Victoria Federica s’ha quedat amb el lloc de neta més controvertida de la família reial espanyola. Des que comencés a sortir de festa, que les revistes del cor s’han oblidat del seu germà Froilán i han començat a fer-la a ella protagonista. La noia fa parlar, això és innegable, tenint en compte que se salta la llei com si res i que s’enfronta a la premsa de males maneres de tant en tant. Ara està decidida a ser influencer, per la qual cosa ha començat a concedir entrevistes i a aparèixer a photocalls. Fins fa poc sortia amb Jorge Bárcenas, un DJ que s’ha fet famós gràcies a la relació de tres anys que han mantingut. Ara han tallat i al noi li ha faltat temps per anar a televisió i xerrar-ho tot.

Ell ha estat el primer xicot format de la neboda de Felip VI, que ha sorprès els teleespectadors en aparèixer al Viva la vida de Telecinco d’aquest cap de setmana. El jove mai no havia parlat amb la premsa de la seva relació, el que ha fet per primera vegada ara que han tallat i ja no ha de donar explicacions a la petita dels Marichalar. José Antonio Avilés l’ha entrevistat en una conversa surrealista en la que Jorge no va voler referir-se a ella pel seu nom. Ara bé, això no ha impedit que doni informació al respecte.

Què ha dit sobre la ruptura? Què ha passat? Les revistes van dir que ell volia centrar-se en la feina i que això va dinamitar la seva relació: “Jo sempre he estat romàntic i detallista. Ho visc i ho sento tot d’una manera molt intensa. Ara mateix tinc tanta feina i tants viatges que no tinc el temps que tenen altres persones per aturar-me i pensar. El problema és que estem acostumats a què moltes de les persones que tenen una relació amb famosos expliquen les seves intimitats i la seva vida privada. Doncs no podem donar per fet que tothom ho ha de fer…”, deixa caure.

Jorge Bárcenas habla de su relación con Victoria Federica y de su ruptura https://t.co/LXRNEdch0b — Telecinco (@telecincoes) June 12, 2022

Jorge Bárcenas plora a televisió en directe

Com era d’esperar, li han preguntat si hi ha alguna opció de reconciliació: “No ho he pensat. Tots som humans i la gent es pot equivocar. Hem de perdonar, hem d’oblidar i hem de ser millors persones cada dia. Hem de ser feliços. No tinc cap projecte sentimental”. Sobre Victoria Federica ha dit que l’ha ajudat molt i que sempre li ha donat molt suport”.

La confesión de Jorge Bárcenas que podría conmover a Victoria Federica. Fuente: (Viva la vida) pic.twitter.com/LoAHnFcWYo — Show España (@ShowEspana) June 12, 2022

Enmig de l’entrevista, el noi ha començat a plorar per sorpresa de l’audiència. En aquest cas, no ha pogut evitar trencar-se en pensar en les crítiques que rep: “Fa 16 anys que em dedico plenament a la música i que es digui que sóc artista d’un dia per l’altre… doncs a ningú no li agrada aquest desprestigi sense coneixement. I després estan els meus amics, que es posen molt nerviosos quan veuen que la premsa els persegueix”.