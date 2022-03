Fúria contra Víctor Sandoval: “Mala persona i actitud denigrant”

Víctor Sandoval era una de les apostes de Telecinco per intentar que Secret Story aconseguís més audiència. El col·laborador de Sálvame sempre ha estat molt controvertit, amb un caràcter que ha provocat que els companys li declaressin la guerra. Els teleespectadors del reality van arribar a demanar la seva expulsió immediata, però finalment ha estat ell qui ha abandonat voluntàriament. Aquest diumenge, el resident a Sitges ha reaparegut a plató per donar la cara després de totes les polèmiques que l’envolten després de només cinc dies a dins de la casa. Per què ha abandonat el concurs? Ell mateix ho explica: “No he vingut aquí perquè se’m vexi ni perquè se m’humiliï, jutgi o denigri. No vull que tornin els fantasmes del passat”.

Aquestes paraules no han impedit que les companyes el deixin verd. La més dura va ser Carmen Nadales, que va deixar anar un atac brutal contra ell: “Crec que tens moltíssima maldat i crec que no has estat a l’altura del reality. La teva actitud ha estat denigrant. Ni tan sols t’haurien d’haver donat el luxe de poder entrar a concursar”. Nagore Robles també afegia llenya al foc: “Víctor, el teu pas per la casa ha estat vergonyós i marxar ha estat el millor que podies fer”. Virginia, a més a més, ha volgut sumar-se a aquesta tendència: “Em sembla un desestabilitzador. Té un caràcter i una manera de ser que traurien de polleguera qualsevol en només un segon”. I també Andrea l’ha criticat des de plató: “Ets un mal professional i una mala persona“.

Carmen, a Víctor Sandoval: "Tu actitud me ha parecido denigrante, estás repleto de maldad. No has estado a la altura del reality" #SecretNoche10 pic.twitter.com/9VFKeprATk — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 20, 2022

Nagore Robles, a Víctor Sandoval: "Nuestra misión era animar a los concursantes, dar juego, sacar una parte de ellos que no estaban sacando, y tú has estado machacándolos continuamente" #SecretNoche10 pic.twitter.com/JbRH9AcbZk — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 20, 2022

L’única que més o menys ha volgut defensar-lo, i tampoc, ha estat Cristina Porta: “És una pena, Víctor, perquè ens feies molta gràcia a molts de nosaltres i ara mateix la gent no vol ni tan sols veure’t. El que volia Twitter era que marxessis”, li ha explicat. No va agradar gens l’actitud de superioritat amb la que va entrar a concursar, així com tampoc les faltes de respecte que va encadenar durant la seva estada. El punt àlgid, però, va arribar quan va comparar un company amb Vladimir Putin i el va acusar de ser “una persona perillosa“.

Víctor Sandoval va ser una autèntica estrella de Telecinco quan va patir la picada d’una aranya perillosa a Miami, així com durant la separació de Nacho Polo. És tot un personatge televisiu i un showman, això queda clar. Ara només cal que es calmin els ànims perquè demani perdó per la seva actitud i pugui tornar a rebre l’estima del públic.