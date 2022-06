TVE elimina dos programes històrics: adeu al ‘Corazón’ i a ‘España Directo’

TVE ha pres una decisió inesperada i molt sorprenent per intentar deixar enrere una crisi d’audiència que s’allarga diversos anys ja. Després de moltíssim temps en antena i molt bona fama, han decidit eliminar dos programes tan icònics com Corazón i España directo. Parlem de dues mesures dràstiques, ja que es tracta de la cancel·lació de dos dels espais més històrics de la casa. Aquesta notícia arriba poc després de l’arribada del nou cap de continguts, conegut per ser l’antic director de Telemadrid. Des que ha arribat les audiències han millorat bastant, encara que pot ser una mica trampa perquè en el mes de mas han tingut dos pics molt potents gràcies a Eurovisió i la final de Champions League.

Com dèiem, Bluper treu a la llum una exclusiva que deixarà orfes els seguidors d’aquests dos vaixells insígnia de la casa. España directo havia perdut teleespectadors recentment, el que explica que hagin decidit eliminar-lo i buscar una alternativa per ocupar la seva franja. La decisió ja ha estat comunicada a l’equip del programa, que s’acomiadarà de l’audiència el pròxim dijous 1 de juliol. La gran majoria dels seus treballadors passaran a formar part de La Hora de La 1, tal com assegura el mitjà de comunicació.

Anne Igartiburu es quedarà sense feina

Un dels temes que més mal ha fet als seguidors de TVE és la part que fa referència a Corazón. L’icònic programa repassava l’actualitat de la premsa rosa d’una manera més suau que la competència, amb menys sensacionalisme i sense cap mena de discussió. L’espai presentat històricament per Anne Igartiburu va començar a estar en antena l’any 1997, on es va mantenir fins al març del 2020 quan el van treure per poder informar sobre els inicis del coronavirus a Espanya. Al cap d’uns mesos va recuperar la franja habitual de 14:30 h a 15 h amb un format una mica renovat, una modernització que sembla que tampoc no ha estat prou per convèncer els directius de mantenir-lo en antena. Ara hi hauria l’opció sobre la taula de mantenir el programa els caps de setmana, amb la qual cosa només l’eliminaria entre setmana.

Anne Igartiburu en una imatge promocional de Corazón | TVE

Ara que sembla confirmada la supressió dels dos programes, la cadena haurà de pensar amb què omplirà els buits que deixen. L’opció més lògica i més fàcil seria pensar que allargaran La Hora de La 1 fins a l’Informatiu, ja que és complicat trobar un espai de només mitja hora. I pel que fa a España directo? En el seu cas, deixarà buida la franja de 19:30 a 20:30h que deixen caure que podria omplir un concurs de Gestmusic anomenat Te ha tocado, el que presentaria Raúl Gómez.