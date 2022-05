Terelu Campos fa un contundent al·legat en favor de les mares

Terelu Campos ha tornat a escriure un post al seu blog de la revista ‘Lecturas’ i en aquesta ocasió ho ha fet parlant de les mares, i també de la seva, María Teresa Campos. “Canviant de tema i parlant de coses més alegres, un any més vaig poder celebrar el Dia de la Mare amb la meva família. Que feliç que puguem gaudir de la meva mare tots. Aquest dia va coincidir, a més, amb el principi de la Feria de Sevilla. Quants anys fa que no gaudeixo d’aquest passeig pel Real i d’aquestes tardes de toros en aquesta meravellosa plaça que és la Maestranza”, comença escrivint.

A més, la presentadora televisiva confessa que “mai oblidaré aquests passejos de nit pel centre de la ciutat buit perquè tothom està a la fira. És una meravella sortir dels toros i anar-te’n a sentir parlar a aquests homes i dones que porten cinquanta anys assistint a les ‘corridas’ i sentir les seves cròniques en els bars. Empapar-te de la seva saviesa no té preu. Quant he gaudit a Sevilla i quant espero poder gaudir d’aquesta ciutat!”

Terelu Campos | Telecinco

Espero poder viure moltes coses amb la meva mare

I, seguidament, Terelu passa a parlar de les mares: “Tornant al Dia de la Mare, quant espero gaudir de la meva mare encara! Soc una afortunada, perquè perdre a una mare és perdre el referent de la teva vida. No és per fer de menys als pares. Ja us vaig explicar que jo vaig perdre al meu pare sent molt joveneta i això, d’alguna manera, m’ha marcat també. Crec que aquesta connexió que s’inicia a l’interior del cos d’una mare és especialment diferent”.

I conclou: “Quant ho sento per tots els meus amics que no tenen a les seves mares. Sé quantíssim les troben a faltar tots els dies. Per això, espero poder viure moltes coses amb la meva molts anys més i que tingui la salut necessària perquè gaudeixi de la vida. Felicitats a totes les mares i també a les no ho són, però que hi exerceixen, també. Dones compromeses, valentes, lluitadores i que no es rendeixen. Felicitats a totes!”