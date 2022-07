Telecinco fracassa en l’estrena d’un programa nou molt criticat

Christian Gálvez i Carolina Cerezuela s’han posat al capdavant d’Esta noche gano yo, el nou programa de Telecinco que han estrenat aquest dimarts. El concurs és molt similar a El Desafío d’Antena 3, el que ha donat ales als teleespectadors per retreure a la cadena que els hagin copiat el format descaradament. Més enllà d’això, el que no ha agradat és el programa en si. La idea és que els concursants famosos s’enfrontin entre ells en uns duels individuals que els enfrontarà en una mena de parc d’atraccions temàtic.

No ha agradat el paper dels presentadors, així com tampoc el càsting fluix dels concursants o la veu en off que comenta què passa a plató. La gran majoria dels comentaris han estat negatius, amb alguns escrits molt i molt crítics: “Ho sento, però a Esta noche gano yo li dono dos telediarios“, “Em sap greu dir-ho, però el programa té una pinta de m… que no pot amb ella. No aixeca això ni el paquet de Christian Gálvez ni els bíceps de tots els nois que hi han ficat. S’olora el fracàs de lluny” i “Fa olor de desastre absolut en l’estrena. Versió low cost d’El Desafío d’Antena 3″.

A més a més, molts han anat encara més enllà: “El nivell de vergonya aliena d’Esta noche gano yo arriba a límits insospitats. I què concursants! Si aquest programa no l’arriben a emetre aquest estiu i veurem a veure què passa no crec que arribi a la seva segona entrega” o “Christian Gálvez és el típic que intenta caure bé i fer-se el graciós a tota costa amb aquest riure fals que té. Em posa malalta, sempre que el veig canvio de canal. Quin petard” són alguns dels comentaris que han escrit.

L’escena més tensa del primer programa d’Esta noche gano yo

Christian Gálvez ha estat protagonista d’un moment molt tens en la primera emissió del programa. El grup robí ha guanyat quatre de les cinc proves de la nit, però ha acabat perdent tot el bot acumulat i això no ha fet gens de gràcia als concursants: “Estem tot el programa deixant-nos la pell, aconseguim molta diferència amb els rivals i a la final ho perdem tot”, lamentava Belinda Washington en una clara crítica a la mecànica del programa.

A més a més, dos més han criticat el programa des de dins: “Si venim a jugar, volem que sigui just. Hem perdut temps perquè no se’ns ha explicat bé”, criticaven els altres. Els dos equips començaven a barallar-se i el presentador ha hagut de frenar-los amb un discurs en el que ha defensat el programa.

I qui són els concursants? El programa ha escollit deu famosos de baix nivell: Edu Soto, la Terremoto de Alcorcón, els cantants Jorge González i Ricky Merino, l’actriu Patricia Montero, Belinda Washington, Míriam Díaz-Aroca, Michelle Calvó, Rocío Madrid i Carlos Constanzia.