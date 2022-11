Risto s’enfronta a un convidat de ‘Todo es mentira’: “Sou uns vàndals”

Risto Mejide mai no es mossega la llengua i aquesta sinceritat acostuma a generar moments molt incòmodes amb els seus entrevistats. En el programa de Todo es mentira d’aquest dimarts, el presentador ha protagonitzat un enfrontament molt tens durant una videotrucada amb un dels convidats.

Tot començava quan estaven entrevistant en Bilbo Bassaterra, cofundador del grup d’activistes Futuro Vegetal. Un col·lectiu que darrerament han estat notícia per enganxar les seves mans en els quadres de Las Majas de Goya, una acció en la que volien denunciar la falta de mesures contra l’escalfament global.

El problema era que Risto la qualificava d’una acció “vandàlica“, el que l’altre no es prenia gens bé perquè creu que no es pot criticar la llibertat d’expressió. Ben aviat quedava clar que les visions del presentador i l’entrevistat eren totalment contràries i que allò no acabaria bé.

Bilbo Bassaterra, cofundador de 'Futuro Vegetal', sobre la acción de protesta en el Prado: "No es vandalismo, es libertad de expresión" #TodoEsMentira8N https://t.co/B4fP0zMwLy — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) November 8, 2022

Risto Mejide deixa clar que està en contra del mètode que fa servir l’entrevistat

El noi es mostrava orgullós perquè considera que és molt bo que hagin generat molta repercussió i Risto li donava la raó en què el que panorama és desolador. Ara bé, també li deixava clar que no compartia els mètodes: “Molta gent ha entrat en aquest programa per expressar el missatge que tu estàs donant, però cap d’ells no ha protagonitzat un acte de vandalisme en un museu. Saps que la vostra acció ha fet malbé dos marcs de més de 100 anys d’antiguitat?”. Davant d’això, l’altre es defensava i deia que els danys que havien causat són “lleus“.

Risto continuava: “Heu fet un mal a un museu que és patrimoni nacional i aquesta ha estat una agressió contra aquest patrimoni, el que és de tots. Feia falta danyar-lo per transmetre un missatge amb el que tots estem d’acord? No estic d’acord amb què la llibertat d’expressió us avali. Vosaltres no esteu aquí per la reivindicació mediambiental, sinó per vandalisme. La llibertat d’expressió acaba quan comences a fer vandalisme en el patrimoni de tots encara que sigui un dany lleu, perquè aquí s’ha perjudicat un marc de 100 anys”.

Risto s’enfronta a l’entrevistat | Cuatro

I el presentador continuava: “No em fa ni p… gràcia que per reivindicar una cosa lícita feu el que estigueu fent en els museus. Entrar en un museu públic i fer pintades és literalment vandalisme“. El noi ha acabat acusant-lo d’estar sent injust: “Vandalisme és criminalitzar aquell que protesta, Risto”. I ell, ho ha acabat reconeixent per posar fi al tema: “D’acord, molt bé, doncs soc un vàndal”.