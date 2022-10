Esbroncada lamentable a Telecinco: “Satanàs, manipulador i fastigós”

Steisy i Dani García s’han dit de tot en una de les esbroncades més fortes de Pesadilla en el paraíso, el nou reality de Telecinco. El programa està passant bastant desapercebut pel que fa a les audiències, però això no impedeix que se’n parli i, sobretot, si es produeix una escena tan lamentable com la que s’ha vist aquest dimecres.

Semblava que tenien una relació més o menys estable, però tot va canviar quan van començar a flirtejar ell es va convertir en una temptació real per a ella. Com era d’esperar, la pau ha acabat trencant-se del tot quan ella l’ha deixat verd davant de tothom: “He obert els ulls. Ets un manipulador, t’has rigut del meu xicot i ara m’he adonat de com ets realment. No em miris i no t’apropis a mi, fastigós. Ets un fanfarró que s’ha penjat ell sol, no tens vergonya i ets una mala persona. Ets una sangonera fastigosa que xucla la sang i no fa més que mentir. Ets Satanàs!“, etzibava contra ell totalment fora de si.

¿De qué lado te posicionas en esta movida?

RT- Dani

MG- Steisy#PesadillaParaíso8 pic.twitter.com/l816WJJBoc — Rafael García López 💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) October 26, 2022

Davant d’aquestes acusacions, el jove ha volgut defensar-se. Com? Amb un atac: “Si no hem anat al llit o hem tingut alguna cosa més ha estat perquè jo t’he frenat. Ets tu la que s’ha estat rient del teu xicot, ja que tota l’estona has anat darrere meu i jo no tinc culpa de res. Ara el que estàs fent és intentar quedar de víctima amb tants plors”.

Steisy trenca definitivament amb el Dani en adonar-se de les mentides que li ha dit

Més endavant i una mica més calmada, la noia ha reflexionat sobre l’actitud del company: “Imposa la seva manera de pensar i t’obliga a fer el que diu. Et fa sentir la pitjor persona del món i és molt dur parlar amb ell”. I ha continuat: “Jo he donat un 100% en la relació i ell només el 5%. Ha continuat dient-me coses lletgíssimes durant aquests dies, fins a dir-me les pitjors coses que m’ha dit mai ningú. És un horror i no vull saber absolutament res d’ell perquè no m’ha respectat ni a mi, ni a la meva parella ni a la meva família”.

Steisy, protagonista en una esbroncada | Telecinco

A partir d’ara sembla que se separarà d’ell definitivament, el que espera que ajudi la seva parella a confiar més en ella.