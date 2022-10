El cosí de Felip VI abandona un ‘reality’ després d’enganyar la xicota

Juan Alfonso Milán ha estat un dels personatges revelació de Pesadilla en el paraíso, el nou reality de Telecinco que ha donat l’oportunitat al cosí de Felip VI per començar a fer-se un nom mediàticament parlant. El model ha protagonitzat campanyes de moda d’algunes de les marques més prestigioses, però mai no s’havia parlat sobre ell a la premsa rosa espanyola. Aquesta setmana acapara diversos titulars pel seu abandonament, el que sorprenia els teleespectadors en l’última gala. Ha estat en el debat d’aquest diumenge que ha explicat el motiu de la seva marxa.

El noi estava nominat, però no va voler arriscar-se a la salvació i va demanar a la direcció que el permetessin marxar voluntàriament abans de conèixer el resultat de les votacions. I per què? El problema té a veure amb la seva vida sentimental, la que ha quedat en entredit després d’aquesta participació després que la seva xicota entrés a la casa per trencar amb ell en directe. Paloma González li va confessar que s’havia assabentat de certes informacions sobre ell, a qui hauria perdut la confiança. Ara ha estat ell qui ha reconegut haver-la enganyat.

“Vaig ficar la pota. És cert que vaig flirtejar amb una noia a través de missatges mentre estava amb ella. No vaig arribar a anar al llit amb ella, però la noia va aprofitar que estava a televisió per ficar merda i engreixar una cosa que no va anar a més. Paloma va creure’s que l’havia enganyat i ara sé que li costarà tornar a creure’m perquè he perdut la seva confiança. Sé que l’he fet grossa i no he estat a l’atura aquest últim any. He sortit del reality per demostrar-li el meu amor”, ha revelat.

Juan reconoce que tonteó con otra chica que no era su novia Paloma 💣



🌾 #PesadillaDebate7

🔵 https://t.co/XoOEwFKBhM pic.twitter.com/fDowXf9PWL — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) October 23, 2022

Juan Alfonso Milán reconeix que ha ficat la pota en haver mentit i enganyat la nòvia

El model reconeix que ha estat “un estúpid“: “En entrar a concursar em vaig adonar que he ficat la pot i crec que abandonar el reality ha estat la millor decisió. Li vaig ocultar que entraria en el programa, vaig ser un nen i vaig preferir amagar-me perquè tenia por a la seva reacció. Aquella va ser una altra ximpleria meva. No he estat un home“. I continua: “Ara em tocarà lluitar, fotre’m i ser l’home que ella vol. Paloma està disposada a parlar, veure’m i a donar-me una altra oportunitat. S’ha de veure, però”, ha explicat en una intervenció que ha servit perquè la gent entengués què havia passat.