S’ha mort Angela Lansbury, actriu principal de “S’ha escrit un crim”

L’actriu Angela Lansbury ha mort als 96 anys, tal com ha comunicat la seva família a través d’un comunicat aquest dimarts. Se l’ha conegut popularment per interpretar el paper de Jessica Fletcher, la protagonista de “S’ha escrit un crim”, que resol misteris d’assassinats.

“Els fills de Dame Angela Lansbury estan tristos d’anunciar que la seva mare ha mort pacíficament mentre dormia a la seva casa a Los Angeles a la 1.30 a. m. d’avui, dimarts 11 d’octubre de 2022, només cinc dies abans de complir 97 anys”, afirma el comunicat familiar.

Angela Lunsbury l’any 2017 / Wikipèdia

Carrera de 80 anys

Lunsbury compta a les seves esquenes amb una carrera cinematogràfica de 80 anys. Nascuda a Londres, ha treballat en diverses produccions de Hollywood i Broadway i de la televisió britànica i nord-americana. També va aparèixer a l’adaptació de “Mort al Nil” d’Agatha Crhistie (1979).

L’actriu britànica va haver de marxa de ben menuda de Londres a causa dels bombardejos nazis durant la Segona Guerra Mundial. Va estudiar actuació a Nova York i va arribar a Hollywood a través de MGM, estudi a través del qual va realitzar pel·lícules com Gaslight (1944) i El retrat de Dorian Gray l’any 1945.

Veu reconeguda en pel·lícules de Disney

També és una veu força coneguda a la pel·lícula de la Bella i la Bèstia de Disney (1991). Es tracta d’una de les pel·lícules de dibuixos animats amb més èxit de la companyia de Mickey Mouse. En aquesta cinta, dobla de beu da la senyora Potts, la tetera que acabarà cantant una de les cançons més icòniques de dibuixos animats de la història. En l’univers Disney, també es pot reconèixer la seva beu a Anastàsia (1997), i és que dobla l’emperadriu vídua Marie.

Entre els premis rebuts, hi ha diversos Globos d’Or i dues nominacions als Oscar. Ha guanyat dos Globous d’Or a la millor actriu secundària per The Picture of Dorian Gray (1945) i The Manchurian Candidate (1962), així com cinc Globus d’Or per a la millor actriu en una sèrie de Televisió Dramàtica, quatre dels quals per S’ha escrit un crim.