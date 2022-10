Miguel Lago parla de la malaltia mental que ha patit: “Caiguda al pou”

Miguel Lago ha reaparegut a televisió aquesta setmana de la mà d’El Hormiguero i Pasapalabra, dos programes que l’han tornat a col·locar a primera línia mediàtica després d’abandonar Todo es mentira el passat mes de febrer. L’humorista havia treballat a l’espai de Risto Mejide durant tres anys, del que va marxar tot al·legant que havia passat unes setmanes “molt difícils”. Més endavant se sabria que a principis d’any l’havien diagnosticat un trastorn ansiós depressiu, del que ha donat més detalls en un fil de Twitter.

Miguel Lago parla del trastorn ansiós depressiu amb què ha viscut

Aquesta setmana s’ha commemorat el dia mundial de la salut mental, una data que va voler escollir per parlar sobre el seu estat anímic: “Fa vuit mesos vaig ser diagnosticat amb un trastorn ansiós depressiu. Vuit mesos amb ansiolítics, teràpia psicològica i antidepressius. Una caiguda al pou i amb ajuda, la sortida. Ahir vaig prendre l’última pastilla i avui m’han donat l’alta. Un episodi difícil de la meva vida que es tanca”, ha revelat.

A més a més, Miguel Lago explica per què ho treu a la llum ara: “Això ho dic únicament amb l’objectiu de visibilitzar-ho, ja que tant es parla de la salut mental doncs mira, jo he patit una malaltia. Ara puc dir en primera persona que pots sortir-ne. Amb ajuda, se surt. Demaneu ajuda sempre. No denota debilitat, sinó intel·ligència”.

Esto lo digo únicamente con el fin de visibilizarlo, ya que tanto se habla de la salud mental pues mira por donde he padecido una enfermedad. Y ahora puedo decir en primera persona que se sale. Con ayuda se sale.



Pedid ayuda siempre. No denota debilidad si no inteligencia. — MIGUEL LAGO (@SOYMIGUELLAGO) October 11, 2022

L’humorista no ha volgut deixar passar l’oportunitat i ha compartit el seu testimoni per poder ajudar altres persones que estiguin en la mateixa situació. Sempre és complicat patir una malaltia mental com aquesta i, encara més, si ets un personatge conegut. En el seu cas, però, desconnectar i rebre ajuda l’ha servit per poder curar-se i recuperar-se després de menys d’un any. Un missatge de positivitat que pot donar forces a molts dels seus seguidors.