Miguel Lago: “Vaig demanar ajuda després d’una successió d’atacs de pànic”

Miguel Lago va comunicar a Risto Mejide que abandonaria Todo es mentira perquè els problemes psicològics que arrossegava eren cada vegada pitjors. Era febrer quan el col·laborador anunciava que marxava del programa perquè havia passat unes setmanes “molt difícils” que l’havien afectat molt. De moment continua lligat al teatre, espai que no ha deixat perquè allà pot ser ell mateix d’una altra manera, i ha fitxat per El Hormiguero.

N’ha parlat de tot plegat en una entrevista a El Español en què reconeix que “no podia més” perquè sentia molta pressió i encara més desgast: “Els insults i la pressió de cada tarda t’afecten molt. Em vaig sentir injustament tractat en molts aspectes perquè em limitava a fer bromes sense posicionament, però allò generava unes reaccions massa grans. Jo no era feliç, ja, la vida dura molt poc i hem de ser feliços. Vaig marxar del programa fet pols i amb un trastorn ansiós-depressiu”.

El tertulià Miguel Lago dona detalls del pitjor moment que ha viscut

Per primera vegada reconeix que va veure’s forçat a abandonar la feina: “Vaig demanar ajuda professional quan vaig tenir una successió d’atacs de pànic. Quan la por t’atrapa és dolenta, et fa mal i no te n’adones. Jo estava molt desequilibrat perquè no era el mateix el que em passava i com ho veia jo, la percepció de la realitat va començar a ser absurda i ho veia tot negre”.

Miguel Lago deixa Todo es mentira | Cuatro

I com es troba ara? Miguel Lago reconeix que està millor que mai i que tot ha millorat molt ara que han rebut el fill que feia més de dos anys que intentaven adoptar: “Estic fort, tranquil, alegre i prioritzo la felicitat. En el meu pitjor moment vaig continuar fent teatre perquè així m’ho va recomanar el psicòleg, que em va fer veure que havia de treballar per mantenir els meus fills com fa tothom”.