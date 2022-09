Jorge Javier: “A Telecinco permeten que m’insultin altres tertulians”

Jorge Javier Vázquez i Lucía Pariente han estat enfrontats als jutjats durant uns quants mesos, una relació tempestuosa que s’iniciava al plató amb un seguit de discussions que derivaven en demanda judicial. La mare d’Alba Carrillo no volia permetre certes actituds en el presentador, a qui s’ha encarregat de criticar obertament fins al punt de demanar que l’acomiadessin. Ell no ha perdonat aquesta campanya d’odi, el que deixava clar a Sálvame aquesta setmana: “Un record emocionat cap a Lucía Pariente, que m’ho volia fer pagar i no ho ha aconseguit”.

El presentador fa referència a la demanda que va interposar la tertuliana contra ell per l’actitud que va tenir en un programa en el que van coincidir. El jutge li ha donat la raó a ell en aquell tema, però és cert que ella ha guanyat en un altre judici en què havia demandat a la productora per fer-la fora de manera improcedent.

Com era d’esperar, Lucía no s’ha callat i ha respost en un tuit ple de ràbia en què publicava una fotografia de la sentència judicial: “Té gràcia, tots dos no hem pogut guanyar. Publica la sentència sencera i espero que escriguis millor del que llegeixes, ho dic pel teu nou llibre. És impossible que t’ho volgués fer pagar a tu perquè era un tema laboral. A qui han indemnitzat ha estat a mi, llegeix bé”.

Tiene gracia, los dos no hemos podido ganar!!!! Publica la sentencia entera!! Espero que escribas mejor que lees, lo digo por tu nuevo libro 😂😂😂 es imposible que te quisiera empapelar, porque era laboral, a quien indemnizan es a mi, lee bien. pic.twitter.com/pKnASDQEJr — LUCÍA PARIENTE OFICIAL (@luciarpj) September 22, 2022

Jorge Javier, crític amb els companys de la cadena

Arran d’això, Jorge Javier esclatava en una intervenció a Sálvame que deixava clar que està molt desencantat amb la professió i amb els companys televisius: “Saps d’aquests dies que sents que has vingut a treballar i s’han pixat a la teva cara? I que per molt que avisis et continuen pixant a la cara? No sé si això li passarà a altres presentadors, però a mi sí. He de suportar que una senyoreta a qui li vaig dir que estic mort per a ella em continuï atacant? A Alba Carrillo se li permet que em digui que molt bé lluitar contra les humiliacions animals, però que alhora humilio a les persones als platós. En aquesta cadena se li permet que ho digui i he de continuar veient-la en aquest canal!”.

“La seva mare m’ha demandat per assetjament i aquí estem, treballant amb gent que ens denuncia. M’han absolt, és clar. Lucía tu has perdut en una demanda per assetjament, que és una cosa molt seriosa. Aquell dia a Secret Story tu vas abandonar el plató i em vas dir fill de p… i coses encara més fortes. Van haver de fer-te fora perquè et vas posar com una energúmena. Ara bé, vau continuar treballant aquí totes les dues i la teva filla pixant-se sobre mi. Deixeu-me en pau! Espero que la gent que treballa aquí sàpiga amb qui treballa. Us he guanyat, així que no em fiqueu en aquestes històries i no sigueu tan manipuladores ni perverses”, ha prosseguit.

No content amb això, el presentador de Badalona ha continuat en el seu al·legat cap a Lucía Pariente i Alba Carrillo: “Aquesta senyora que va dient que jo assetjo, humilio i maltracto ha estat en un plató acusant l’exmarit de ser homosexual i ha acusat Adara d’haver guanyat un reality gràcies a haver anat al llit amb directius. Em dieu de tot, em truqueu després per demanar-me perdó, ho accepto i al següent reality show torneu a fer-me el mateix. Ara he dit “fins aquí” i fins aquí he arribat”.

Jorge Javier se dirige a Alba Carrillo y su madre: “Os he ganado en el juzgado” #yoveosalvame pic.twitter.com/L2gq8V1bwl — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 22, 2022

Ara bé, sembla que el seu enuig és extensible als directors de la cadena que permeten que aquestes dues col·laboradores diguin coses com aquestes sense cap càstig: “Sembla que jo no tinc força, però ho diu un altre presentador i es compleix. Bé, us he guanyat en el jutjat i m’han absolt. A veure si continueu parlant de mi, perquè prefereixo pagar-li jo els 300 € que guanya cada mes per estalviar-me veure’t la cara. És una barbaritat. No entenc com podem acceptar això, però arribarà un moment en què haurem de plantar-nos. Mai no es consentiria que es parli així d’Ana Rosa Quintana, ja que aquí no treballa ningú que parli d’ella en els termes que es parla de mi”, ha dit to deixant caure que la direcció tindria favoritismes per certs presentadors a qui considera intocables.