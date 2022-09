Jorge Javier es rebel·la contra l’última decisió de ‘Sálvame’

Jorge Javier Vázquez ha gaudit molt durant les vacances, en les que ha visitat diversos països africans. Ara bé, sembla que no ha desconnectat de l’actualitat i tampoc de les novetats que s’han anunciat a Sálvame. La més destacada? El fitxatge de José Antonio Avilés, un dels tertulians més controvertits de Telecinco. Fins ara es trobava sense feina, ja que només col·laboradora a Viva la vida i el programa ha estat cancel·lat. Recordem que va fer-se famós en sortir a la llum que no tenia el títol de periodisme com ell assegurava i que la gran majoria de les informacions que donava eren mentida. Al programa del cor sembla que aquest polèmic expedient no els preocupa, tenint en compte que l’han contractat per a la pròxima temporada.

Molts teleespectadors han deixat clar que no estan d’acord amb aquest fitxatge i alguns pronostiquen que serà un desastre tenir-lo en la seva plantilla perquè no té cap mena de credibilitat. El noi dona joc, per això, el que sembla que ha pesat més a l’hora de contractar-lo. A qui tampoc no li agrada que es converteixi en company és a Jorge Javier, que des de Sud-àfrica ha escrit un tuit en el que deixa caure que està molest per la seva contractació: “Després d’haver fitxat l’Avilés a Sálvame, el més lògic seria que el següent fos Eduardo Inda… no?”, ha etzibat.

Después de haber fichado en Sálvame a Avilés, lo lógico sería que el siguiente fuera Eduardo Inda, ¿no? — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) September 11, 2022

Un missatge irònic -amb dard enverinat cap al director d’OK Diario– que ha generat molta repercussió. Més de dues mil respostes entre les que es troben moltíssims comentaris que aprofiten per carregar contra altres col·laboradors de Sálvame que tampoc no agraden com Kiko Matamoros, Rafa Mora o Marta López.

Jorge Javier es pronuncia sobre els tres dies de dol oficial a Madrid

En la seva columna de Lecturas, Jorge Javier ha optat per centrar-se en un altre tema. El presentador de Badalona ha recalcat que Isabel Díaz Ayuso hagi decretat tres dies de dol oficial a Madrid per la mort de la reina Elisabet II, el que molts han titllat d’exagerat.

El presentador ha volgut mantenir el to irònic i sarcàstic per criticar que els madrilenys hagin d’estar de dol oficialment: “Escric aquestes línies dins del dol que ha prescrit la presidenta de la Comunitat per la mort d’Elisabet II. Ho faig en silenci, sense música ni res, i guardant-ho en la mesura del possible. M’entra el riure, però he de contenir-me perquè estem de dol. Torno al meu dol decretat per Ayuso. Per la reina, vull dir. La resta em són igual”.