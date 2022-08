D’actor famós a músic de carrer per Barcelona: “No arribo a final de mes”

Iván Hermés va fer-se famós gràcies a Al salir de clase, l’exitosa sèrie que va generar un autèntic fenomen de masses entre el 1997 i el 2002. Actualment, tot el grup d’actors ha tornat a posar-se de moda en gravar-se un programa especial amb el seu retrobament, el que no ha generat tanta expectació com creien. De fet, molts fans els han criticat en deixar clar que s’esperaven molt més d’aquest projecte.

Sigui com sigui, això ha servit perquè tots tornin a estar col·locats al focus mediàtic. Això ha permès, alhora, perquè coneguem què han estat fent molts d’ells en aquests 20 anys. La principal sorpresa? L’ha donat Iván Hermés, precisament, qui ha concedit una entrevista a El Mundo en què reconeix que s’ha hagut de buscar la vida i que ha arribat a tocar música al carrer per guanyar una mica de diners.

Iván Hermés, en una de les escenes d’Al salir de clase | Telecinco

Iván Hermés explica què ha fet des que va acabar Al salir de clase

Ell interpretava el paper de Felipe Cortés, a qui anomenaven Filipe. Reconeix que va viure molt intensament aquella etapa, fins al punt que va acabar sent una experiència una mica traumàtica per culpa de la gran expectació mediàtica que va suposar: “Em va canviar la vida, ja que la gent va començar a tractar-me de manera diferent… fins i tot la meva família. Tenia una nòmina interessant i sortia per televisió, sí. Això sí, jo no tenia l’autoestima molt ben col·locada perquè entrava en un bar i el 50% m’alabava i l’altre 50% m’insultava. Tenia 24 anys i el cap ple de pardals, així que va ser dur. Vaig haver de deixar la sèrie nou mesos després perquè no podia amb la pressió i vaig necessitar molts anys de teràpia per recuperar-me”.

Arran d’allò va deixar la televisió i va intentar fer-se un nom en el teatre: “Crec que la meva carrera no ha acabat de despuntar del tot perquè he estat frenant durant molts anys… Ara ja no, per això. Estic curt i he fet tota la teràpia que havia de fer. Van sortint coses, però amb això no sobrevius. Vull un personatge fix perquè tinc un nen de cinc anys i vull comprar-me una furgoneta. Estic cansat de no arribar a final de mes“.

Precisament sobre la falta de diners ha volgut parlar poc després, quan ha explicat que fa de músic de carrer: “Vaig començar tocant al carrer per necessitat. Després de la pandèmia em vaig separar de la meva dona, ella va marxar a Barcelona amb el nen i jo vaig marxar cap allà darrere. Allà no tenia amics ni contactes, estava totalment arruïnat per la crisi i no vaig tenir més remei que sortir al carrer a cantar. He après molt perquè han passat molts anys des de la sèrie i la gent no em reconeix, així que m’estic exposant al públic més hostil al que m’he hagut d’enfrontar. Per a la gent ets un més que demana al carrer i moltes vegades et trobes amb cares de menyspreu. Estic molt content de poder compartir el meu art”.

També ha volgut dir què opina sobre aquest retrobament: “Reunir-nos en aquest especial va ser una gran experiència per a mi. És veritat que tenim dos grups de Whatsapp i que parlem per allà quan algú guanya un premi o coses així. Ara bé, hi havia alguns companys als qui no veia des de feia 20 anys i recordar els vells temps ha estat genial. S’ha parlat sobre un reboot i sé que hi havia interès perquè tornés la sèrie. No sé com està això, nosaltres no sabem res”.