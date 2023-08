Una famosa presentadora parla del seu pitjor any: embaràs ectòpic i infertilitat

Davant de les càmeres tot és felicitat, però la presentadora Paula Vázquez ha viscut moments molt durs que l’han portat a una greu depressió. Actualment, ha deixat enrere els problemes de salut mental i ha tornat a fitxar per RTVE, on treballa al programa El puente de las mentiras. En aquest retorn a casa, Paula Vázquez ha explicat per primera vegada els greus problemes pels quals va travessar i que la van afectar pel que fa a la salut mental. La que va ser un dels rostres més famosos de Mediaset va viure un calvari l’any 2010, justament quan va deixar la cadena.

“Van ser massa cops seguits. Quan em van acomiadar de Cuatro, van morir les meves dues àvies, que eren el meu motiu per viure. Llavors vaig tenir un embaràs ectòpic, que també va ser un xoc per a mi, i em vaig quedar estèril”, ha revelat per primera vegada en una entrevista al programa La Ventana de la Cadena Ser.

La presentadora Paula Vázquez / Europa Press

Va conviure amb una depressió durant tres anys

Actualment, les coses tampoc no són fàcils per a Paula Vázquez. El seu pare ha estat diagnosticat de càncer de pulmó i la presentadora està bolcada en ajudar-lo a recuperar-se. En una de les poques entrevistes que ha concedit, Vázquez ha explicat que aquesta complicada situació que va viure fa anys la va fer prendre la decisió d’allunyar-se de la televisió tant per la faceta de presentadora com per la d’espectadora. La depressió que va viure va durar sis anys en els quals durant tres es va tractar farmacològicament i va fer teràpia de psicoanàlisis.

Vázquez també ha sorprès en revelar que té la porta oberta a tornar a Mediaset ara que Paolo Vasile ha deixat el seu càrrec com a conseller delegat.