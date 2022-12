Reapareixen els economistes del vídeo viral de les hipoteques: què fan ara?

Simón Pérez i Silvia Charro van fer-se molt virals el 2017 arran de la publicació del vídeo sobre hipoteques fixes en què se’ls veia clarament borratxos i perjudicats. Va parlar-se moltíssim sobre aquelles imatges, en què la noia tenia els ulls molt oberts i tots dos anaven fent cares estranyes. La fama va donar ales a Telecinco per oferir-los participar a Supervivientes, motiu pel qual van publicar un altre vídeo en el que se’ls veia es roba interior.

No s’havia sabut res més de la parella fins ara, que han reaparegut en una entrevista a El Periódico en la que expliquen com es troben i a què es dediquen en aquests moments: “Jo donava classes a la universitat, guanyàvem més de 5.000 € al mes i assessoràvem grans fortunes. Tot això va esfumar-se després del vídeo, quan vam perdre la feina i el prestigi”. Creuen que tot va ser una emboscada: “El problema va ser que el dia d’abans de la gravació vam tenir uns quants dinars i vam beure molt. El càmera ens va dir que hauríem de repetir perquè no havia quedat bé, van fer una reunió per veure si publicaven el vídeo o no en adonar-se que no sortíem gaire bé i van decidir publicar-lo igualment. Van veure que generaria morbositat i, efectivament, el vídeo va fer-se viral”.

Els economistes borratxos asseguren que ho van perdre tot per culpa d’aquell vídeo

Per culpa d’aquelles imatges, diuen que ho van perdre “tot”: “També vam tenir problemes psicològics… Vam passar una època molt dolenta i vam marxar a Galícia a viure a la casa de l’àvia de Silvia i en un cotxe. Va ser complicat perquè els amics no ens volien veure i la família s’avergonyia de nosaltres”. Ràpidament es van adonar que no els contractarien enlloc, així que van muntar ells una empresa. No van tenir bons assessors i van acabar lligant-se a una xarxa de network que pertanyia a una persona que tenia una web de pornografia.

I després de totes aquestes polèmiques, ara què fan? Expliquen que estan cultivant marihuana amb THC a Macedònia del Nord: “Ho fem per a la indústria farmacèutica i tenim les llicències per plantar. De moment podem treure quatre collites l’any amb unes 20.000 plantes, però volem ampliar aquestes xifres. Si tot surt com esperem, tornarem a estar en una situació econòmica com la que teníem abans del vídeo viral amb tot pagat i un pla de negoci interessant”.

Una parella que ha canviat de negoci per intentar tornar a tenir diners i deixar enrere un vídeo que els va fer molt de mal i que va canviar les seves vides completament.