Bomba a ‘Supervivientes’: una petició de mà i acusacions de ‘tongo’

La gala de Supervivientes d’aquest dijous ha tingut de tot. El reality ha aconseguit un bon 15% de l’audiència, el que el fa guanyador respecte a l’APM? i Una història de la literatura de TV3. La Desi ha estat l’expulsada, el que no ha fet gens de pena a Kiko Matamoros com ha demostrat en la fortíssima discussió que han protagonitzat. El problema? Que estaven fent el joc de localització quan ella aconseguia tirar-lo a terra: “Només diré que si dic el que penso sobre aquesta victòria, ens censuren el programa… Però sí, em fa pena perquè ets una persona gran. Ara bé, fa setmanes que em critiques i és un orgull haver-te guanyat”. El col·laborador de Sálvame no callava, és clar: “No et demanaré perdó i m’alegro que siguis l’expulsada. Tens mal guanyar i també mal perdre”, deia abans que ella l’etzibés que considera que és un home “brut”.

Tornen a agafar força les acusacions de tongo

Com és habitual en aquest reality, els teleespectadors comencen a sospitar que podria estar tot preparat per beneficiar Kiko Matamoros. Ara bé, sembla que no només ells ho creuen… ja que Desi, la principal enemiga del tertulià a Supervivientes, ha deixat caure que creu ell té més poder del que hauria de tenir-ne: “Espero que el programa pugui canviar de director i posar a Kiko, ja que en sap tant… Acaba semblant el director del programa“.

A les xarxes socials han estat molts els que ha donat suport a la concursant, ja que ells també creuen que la situació és molt injusta i que tenen clar que l’organització fa trampes: “És una vergonya”. No troben lògic, per exemple, que hagin enxampat el Kiko menjant carn abans d’hora i que no li hagi passat res mentre que als altres els sancionen a la mínima. El favoritisme cap a ella és massa evident i hi ha alguns que asseguren que deixaran de veure el programa com continuï així.

Si hoy se va Desy, dejo de ver el programa, porque Kiko ha cogido carne, antes de que se lo permitieran, y no le han dicho nada. Se les ve el plumero desde hace rato #SVGala6 — Danielis. (@DanielisPiroot) May 26, 2022

Tania Medina demana matrimoni a l’Alejandro

Tania Medina i Alejandro Nieto van fer-se famosos gràcies a la seva experiència a La isla de las tentaciones. Ara han tornat a una illa deserta com a parella, encara que la direcció els té superat perquè la prova sigui més difícil. Aquest dijous, però, els han permès retrobar-se i l’escena ha estat molt tendra. Només veure’s, començaven a plorar i a fer-se un petó rere un altre.

És innegable que han viscut una forta crisi durant aquesta estada a Supervivientes i que s’han barallat molt, però finalment han deixat enrere les diferències i han demostrat que continuen estimant-se. Tant és així que la noia li ha dit davant de tota Espanya que vol que es casin l’any vinent: “T’ho demano jo. Sento que estem connectats i que moriré amb tu. Aquesta és una connexió mental i espiritual, quan estem sols tot és perfecte”.

“Sabia que t’estimava molt i que volia passar la resta de la meva vida amb tu, però aquí ha estat quan m’he adonat que ets molt important. Vull fer-te molt feliç si em dones l’oportunitat i m’encantarà llevar-me amb tu, olorar-te i passar molts moments amb totes les persones que ens envolten. No et defraudaré i m’agradaria casar-me amb tu. A tu t’agradaria?”, li deia la Tania en una declaració d’amor preciosa que acabava amb l’esperat “sí, vull” de l’Alejandro. Ell, molt emocionat, recuperava l’alè i recalcava que també té ganes de casar-se amb ella: “Juntament amb els meus pares i el meu fill, ella és la persona a qui més estimo en aquest món”.

El reencuentro entre Tania y Alejandro ha terminado con una improvisada pedida de mano 😍 #SVGala6 https://t.co/3Nc9eNNSEV — Supervivientes (@Supervivientes) May 26, 2022

Des de plató, el pare de la Tania no podia evitar posar-se a plorar: “Alejandro està sent el millor supervivent i ha tingut detalls molt macos amb Tania. M’emociono perquè els estimo”, ha dit. Ara caldrà esperar a què acabi el concurs perquè comencin a organitzar l’enllaç.