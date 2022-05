Tania, evacuada de ‘Supervivientes’ per problemes de salut

Tania Medina ha preocupat els seus companys de Supervivientes en haver de ser evacuada d’urgència per un problema de salut. La jove, que es va donar a conèixer com a concursant de La isla de las tentaciones, ha entrat al reality de Telecinco acompanyada de la seva parella. Després d’uns dies plens de baralles i discussions, finalment van reconciliar-se fins al punt que la Tania va decidir demanar-li matrimoni davant de tothom. El problema és que la felicitat els ha durat poc, ja que ella ha començat a trobar-se molt malament i ha hagut de ser atesa pels metges.

La seva permanència en el concurs està en perill, ja que les molèsties estomacals que pateix serien bastant greus: “Tania ha hagut de ser evacuada. Ara està estable i controlada pel servei mèdic, però fins fa poc no ha aconseguit admetre líquid a dins seu. Tenia febre i va vomitar diverses vegades”, explicaven només començar la gala d’aquest diumenge.

L’Alejandro i la Tania es comprometen a Supervivientes | Telecinco

Tania, evacuada de Supervivientes

Poc després, el programa decidia connectar en directe amb ella perquè expliqués com es troba: “He estat millor, la veritat. Tenia moltes nàusees, mal de panxa i de cap, calfreds… Em notava molt malament, amb una mica de mal de tot. El problema és que em sento impotent perquè no vull marxar. Estic forta de ment, però no tant de cos i això em genera una mica de frustració”. De moment haurà de continuar aïllada per intentar recuperar-se en condicions més normals, ja que tornar a l’extrem al que els sotmet el concurs no l’ajudaria.

El presentador li ha demanat que descansi: “Has de fer cas al teu cos i a la teva salut. A vegades, encara que hom es cregui que es troba bé, ha de reposar. Els metges i només els metges decidiran si continues en el concurs o no i ho hauràs d’acceptar. Han vist que encara tens risc de deshidratació perquè continues sense tolerar els aliments sòlids, així que estaràs apartada de l’aventura fins que es consolidi el resultat del tractament”.

Qui més preocupat està pel seu estat és l’Alejandro, és clar. Ara bé, ella prefereix que no li diguin què li passa perquè això no afecti el seu concurs: “M’agradaria que li diguessin que estic bé i a la meva família que no es preocupi”.

Tania no podrá volver con sus compañeros a la playa de momento



🌴 #ConexiónHonduras6

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/o4Pq6kwfnS — Supervivientes (@Supervivientes) May 29, 2022

Juan Muñoz demana ser ell l’expulsat de la nit

A la gala d’aquest diumenge també s’ha pres una decisió històrica. Mai abans un concursant salvat de l’expulsió havia decidit intercanviar els seus papers amb l’expulsat, però Juan Muñoz ha decidit ser el primer en fer-ho. El còmic, conegut per formar part del duo humorístic Cruz y Raya, havia estat escollit per a l’audiència per continuar una setmana més en el concurs mentre que Deisy era seleccionada per abandonar-lo. La sorpresa? Que Juan demanava canviar-se per ella: “Estic molt a prop del col·lapse i no puc més. Crec que he defensat bastant bé la meva estada a Supervivientes, però no estic fet per a aquesta aventura. No vull continuar en el concurs perquè estic malament i no puc passar una setmana més aquí. No estic bé ni amb forces i psicològicament no estic bé. Sé que Deisy es vol quedar i si poguéssim fer un canvi seria genial perquè no puc més“.

Juan Muñoz ha decidido abandonar el programa al descubrir que Desy es la expulsada



🌴 #ConexiónHonduras6 https://t.co/YHnNtlM2Nl — Supervivientes (@Supervivientes) May 29, 2022

Després d’uns minuts de valoració, el presentador li deia a Juan que tenia l’oportunitat de pujar a la barca amb la Deisy si realment volia abandonar. Tot just després, comunicaven que oferirien als teleespectadors la possibilitat de salvar la Desy de manera exprés, el que mai no s’havia fet fins ara. La decisió no es prendrà de manera oficial fins aquest dimarts, en la gala que presentarà Carlos Sobera.