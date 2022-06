Les trampes i favoritismes de ‘Supervivientes’, cada vegada més evidents

La gala de Supervivientes d’aquest dijous ha fet enfadar, i molt, als teleespectadors. Sembla que la cadena ha remuntat l’audiència gràcies a aquesta edició, el que no vol dir que no els estiguin criticant. És habitual que el concurs fitxi alguna estrelleta de Sálvame, els qui curiosament sempre arriben lluny… En aquesta ocasió, l’afortunat de tenir aquest privilegi és en Kiko Matamoros.

I per què diuen que el programa té favoritisme cap a ell? Doncs bàsicament perquè ja pocs es creuen que l’audiència hagi decidit salvar-lo de l’expulsió una setmana més… també ara quan s’enfrontava a la Marta Peñate, una de les participants que més joc donava. Els fans del reality de supervivència han posat el crit al cel i han manifestat la seva indignació a Twitter, el que s’ha omplert d’acusacions de tongo. Ja no sorprèn que el mantinguin en el programa, però continua sent un misteri per què ho fan d’una manera tan poc dissimulada. Realment els hi és igual fer evident que enganyen els teleespectadors i que decideixen ells qui marxa i quines queda? Aquesta és la sensació de bona part de l’audiència, que comença a estar-ne farta.

És cert, però, que Kiko Matamoros està protagonitzant vídeos sobretot des que ha començat a crear-se molt mal rotllo en el seu equip. Ara és habitual veure’l discutir-se amb els companys, especialment des que revelés que un dels companys havia fet trampes per encendre el foc de manera il·legal i que els altres ho havien ocultat. No va agradar que el deixés en evidència i que destapés l’engany quan havien quedat que no ho dirien, un xerraire que ha perdut la poca confiança que li tenia la resta.

Kiko Matamoros revela la gran mentida de Supervivientes | Telecinco

Nacho Palau pateix una forta caiguda en directe

Nacho Palau, per la seva banda, va ser l’altre gran protagonista de la nit. L’escultor valencià és conegut per ser l’exmarit de Miguel Bosé, la parella amb qui va estar durant vint-i-cinc anys i amb qui va tenir els quatre nens per gestació subrogada. Aquest dijous, el concursant va ser notícia en protagonitzar una forta caiguda en directe en la que va fer-se molt de mal. Els participants estaven competint entre ells en una prova per equips, un joc de localització en la que premiaran els guanyadors amb la possibilitat d’elegir a quina platja volien viure els següents dies, a més a més d’oferir-los un pollastre a l’ast que estaven tots desitjant perquè es moren de gana.

La tensión entre Tania y Marta en el juego de localización🥶#Supervivientes3Jhttps://t.co/N15goqbKef — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) June 3, 2022

Nacho Palau jugava amb l’equip verd i, encara que anaven perdent de molt en un principi, van poder arribar a pràcticament un empat cap al final. El problema va ser que quan estaven a punt d’arribar a la zona del puzle, Nacho Palau va caure des d’una altura considerable i tots van córrer a veure com estava. L’artista havia de baixar per un dels obstacles, quan va perdre l’equilibri i no va poder evitar caure d’esquenes. El cop va ser molt fort, però afortunadament va poder aixecar-se i va voler continuar perquè sabia què s’estaven jugant. Des de terra, se’l va sentir lamentar-se de dolor i reconèixer que l’hòstia havia estat forta.