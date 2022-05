Descoberta una de les grans trampes de ‘Supervivientes’

Telecinco confia molt en aquesta edició de Supervivientes, la seva última esperança per aconseguir unes xifres d’audiència més o menys salvables. De moment està agradant, el que demostra que funcionin molt bé les tres gales setmanals que estan oferint. Dimecres, dijous i divendres: tres nits en què la cadena mostra les últimes novetats dels concursants durant la seva aventura en una illa deserta d’Hondures. Fins ara, sempre havien escollit el dimarts com el primer dia per parlar-ne. No han explicat quin és el motiu del canvi, el que ara genera encara més curiositat perquè en l’emissió d’ahir van ficar la pota i va demostrar-se que l’emeten dimecres… però continuen gravant-lo dimarts.

Volen pretendre que és un programa en directe, però la sinceritat d’un dels concursants va deixar en ridícul la presentadora Lara Álvarez. Ella ha de fer el que li manin, està clar, per la qual cosa fa veure que tot el que està passant no ho han gravat el dia anterior. Obligada a mentir, va haver-hi un moment en què va dir-li a Alejandro Nieto que rebria el seu premi l’endemà: “Rebràs la teva recompensa demà dijous”. El noi, conegut per ser exconcursant de La isla de las tentaciones, es quedava parat i corregia la companya: “Demà és dimecres“, deia de manera innocent. Lara Álvarez s’adonava de seguida que l’Alejandro acabava de provar que el programa estava gravat i, desesperada, tornava a insistir en què l’endemà seria dijous.

Tot quedava aquí o, almenys, això pensaven… i és que Twitter va omplir-se de missatges de teleespectadors que destacaven aquesta mentida de Lara: “L’Alejandro els ha enxampat tot dient que demà seria dimecres. És a dir, que aquest programa torna a ser gravat dimarts com el de la setmana passada. No entenc per què no l’emeten dimarts com feien cada any i es deixen d’aquests rotllos”.

Menuda pillada Alejandro diciendo “mañana es Miércoles” es decir este programa vuelve a estar grabado en Martes como el de la semana pasada, no entiendo xq no lo emiten en Martes como cada año y se dejan de estos rollos @mediasetcom @telecincoes @Supervivientes #TierraDeNadie3 — ⓕⓡⓘⓞ🅲🅰🅻🅾 (@friocalo) May 18, 2022

Els teleespectadors de Supervivientes, farts del tanta publicitat

I de les mentides a l’abús, ja que bona part de l’audiència també aprofitava Twitter per bolcar-hi la seva ràbia i indignació. Per què? En aquest cas, per la gran quantitat de pauses publicitàries que van fer al llarg de la gala. Carlos Sobera va donar pas a la publicitat moltíssimes vegades, el que feia el programa encara més lent i sense ritme. Cada vegada que anunciava que arribaven anuncis, les xarxes socials s’omplien de comentaris negatius: “Quanta publicitat”, “Avui són tot anuncis!”. El que tampoc no va agradar va ser que la prova setmanal es quedés a mitges per falta de temps, el que també havia passat la setmana passada.

Es desesperante seguir un programa en que cada 4’ te meten 6’ de anuncios #supervivientes — lau 🔪 (@EstamosLooocos) May 18, 2022

Juan Muñoz espanta els companys amb un problema de salut

Juan Muñoz, conegut per ser un dels protagonistes del duo còmic Cruz y Raya, està patint de valent durant la seva participació a Supervivientes. L’humorista, que està nominat, ha patit un fort atac de gota que l’impedeix fins i tot caminar. En la gala d’aquest dimecres se l’ha vist queixar-se i lamentar que no desaparegui el dolor: “Porto tot el dia fotut. Aquesta és una put… perquè no sé si és la gota o un esquinç, encara que no crec que m’hagi torçat el peu”.

Era llavors quan Anabel Pantoja deia que semblava un atac de gota, ja que el seu estat del peu li recordava a com el tenia el cosí, Kiko Rivera, quan també va patir l’atac de gota en el programa: “M’ha recordat al del meu cosí, amb el peu tens”. És probable que els teleespectadors decideixin fer-lo fora a ell entre la resta de nominats, ja que aquesta malaltia ha impedit que faci gaire cosa més enllà de queixar-se i estar estirat.