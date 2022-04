Mor l’actriu Silvia Gambino, víctima de càncer als 57 anys

L’actriu Silvia Gambino ha mort aquest dilluns als 57 anys, víctima d’un càncer. Ha estat el seu exmarit, el director i actor Alberto Closas, qui ha confirmat la tràgica notícia en un comunicat que ha publicat a Instagram. Coneguda pel seu paper protagonista a Escenas de matrimonio, també havia participat en diverses comèdies del cinema i de la televisió. Entre els seus projectes més populars, destaquen la seva icònica Rosita a Noche de fiesta, Torrente 3 o Todos al suelo. Havia treballat amb algunes de les intèrprets més famoses, com Ana Obregón i Concha Velasco.

Molt estimada en la professió, avui tots ploren una pèrdua que arriba quan encara era massa jove. Va ser el 2007 quan va guanyar popularitat gràcies al paper de Marina a Escenas de matrimonio, en la que interpretava la parella que feia 14 anys que estava casada. El seu company era Santiago Urrialde, un duet que feia molta gràcia als teleespectadors.

En el seu comiat, l’exmarit li ha dedicat unes tendres paraules: “Adéu, Silvia. Has marxat per fer riure a tothom aquell que et trobis allà on vagis, amb aquest personatge que adoraves i que tant d’èxit va donar-te, Rosita. Has marxat molt jove, la vida no és justa i el càncer t’ha guanyat la batalla… però no et va treure el somriure. Descansa en pau, Silvia Gambino. Sempre estaràs en el meu record i en el meu cor. Ens veiem”, li diu l’home amb qui va estar casada durant 20 anys. Cal recordar que Silvia havia abandonat els escenaris el 2019 precisament per centrar-se en la lluita contra el càncer.

Mor Silvia Gambino, actriu de comèdies | Instagram

Han estat molts els companys de professió que s’han volgut acomiadar d’ella. Entre ells, Santiago Segura a El Español: “Era una excel·lent companya amb una gran vis còmica. Era una dona extraordinària, molt simpàtica i divertida. Em va agradar des de la primera vegada que la vaig veure en un petit paper a la pel·lícula Truhanes. Ella estava preparant la tornada als escenaris, però pocs dies abans li van diagnosticar el càncer. Pensava que ho havia superat… Ha tingut molt mala sort. És una notícia molt trista”.