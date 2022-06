Shakira i Gerard Piqué, de viatge amb els nens després de la separació

Shakira i Gerard Piqué han reaparegut junts poques hores després de la confirmació de la seva separació. La parella té un munt de reporters i paparazzi perseguint-los, ja que tothom vol saber si és cert que el motiu principal d’aquesta ruptura és una infidelitat del futbolista com s’ha estat dient. Aquest cap de setmana, han estat vistos a la República Txeca. I què feien junts de viatge? El culpable és el seu fill gran, el Milan, que havia de viatjar fins allà per participar en un torneig de futbol i cap dels dos pares s’ho volia perdre.

La primera en avisar que Shakira havia marxat d’Espanya era la seva germana, que reconeixia davant dels reporters d’Europa Press que s’esperaven que arribés aquesta separació: “Shakira s’està recuperant fora del país. Confio que tornarà aviat, per això”. Qui donava més detalls i publicava les primeres fotos era Laura Fa, una de les periodistes catalanes que ha tingut l’exclusiva d’aquesta ruptura.

I com se’ls veu en aquesta primera aparició pública? Sorprenentment, el capità del Barça apareix capcot i més seriós mentre que ella no dubta en somriure i jugar amb els companys d’equip del fill: “A Shakira se la veu tranquil·la mentre fa un esforç per somriure i mostrar-se simpàtica amb les persones que s’apropen a ella. Gerard Piqué, en canvi, està més capcot”. La parella hauria viatjat fins allà en el mateix vol, però un cop allà haurien mantingut les distàncies: “De fet, han estat asseguts a la grada en llocs molt llunyans mentre veien el partit del fill”.

Primeres imatges de Gerard Piqué després de la separació | Telecinco

Shakira, més contenta en la primera aparició pública | Telecinco

Què faran Shakira i Gerard Piqué a partir d’ara?

Ara la pregunta que molts es fan té a veure amb el futur de l’exparella. Ara comencen el procés de separació, el que no serà fàcil ni agradable en tenir dos fills petits i un munt de propietats. Què faran a partir d’ara? Segons Laura Fa, Shakira té previst tornar a Barcelona i estar-se allà fins que acabi el curs escolar, mentre que Gerard Piqué aprofitarà per fer “un viatge a les Illes Maldives amb els amics”. La col·laboradora de Sálvame continua insistint en la veracitat de la seva informació sobre aquesta amant de Gerard Piqué, la jove de 22 anys amb qui l’ha relacionat: “No sé si l’acompanyarà en aquest viatge l’hostessa aquesta, que seria la seva parella actual i amb qui estaria molt il·lusionat“.

La parella no va arribar a casar-se mai, però tenen propietats i diners en comú que ara s’hauran de repartir. El 2012 van comprar la casa d’Esplugues de Llobregat, la que té un valor de 4 milions d’euros. A més a més, serien propietaris d’un pis en el luxós barri de Pedralbes que els hauria costat 1 milió d’euros més. Per una altra banda, és d’esperar que tinguin un compte comú en el que hi haurà uns quants zeros a repartir.

Gerard Piqué i Shakira podrien començar una batalla judicial | Instagram

Com es repartiran la custòdia dels dos fills?

El que més els preocuparia, però, seria el tema de la custòdia dels dos fills que tenen en comú. Els petits Milan i Sasha, de nou i set anys respectivament, tenen tota la vida i els amics a Barcelona. És per això que Gerard Piqué no voldria que Shakira s’endugui els nens fora d’Espanya, el que entraria dins de les possibilitats: “L’artista es planteja començar una nova vida amb els fills a Miami, el que podria generar problemes en la parella perquè el català es nega a estar lluny dels petits”. Caldrà veure com acaba aquesta història, la que probablement intentaran mantenir allunyada de la premsa.