Quan i per què van decidir separar-se Shakira i Gerard Piqué?

La ruptura de Shakira i Gerard Piqué és un fet. Després de molts dies de rumors, l’exitosa cantant catalana va veure’s forçada a emetre un comunicat oficial en el que confirmava que s’estan separant. En un primer moment, es publicava que el culpable seria el futbolista blaugrana perquè l’hauria enganyat amb una hostessa de 22 anys. En l’escrit no diuen res sobre aquesta presumpta infidelitat, però fins ara era el motiu que més força tenia.

Per què se separen Shakira i Gerard Piqué?

Ara que ja és oficial, les fonts properes a la parella han començat a parlar amb la premsa. La gran majoria d’ells asseguren que la ruptura es deu a un “desgast en la relació” després de tants anys junts. Cal recordar que la seva aventura va començar durant el Mundial de Sud-àfrica del 2010, gràcies a un Waka-Waka que els va unir durant molts anys. La colombiana i el català van tenir dos fills, els petits Milan i Sasha. Són ells els qui més els preocupen ara mateix i és per això que han demanat respecte a la premsa en aquestes primeres setmanes de canvi en la seva vida familiar.

El primer pas va ser el trasllat de Gerard Piqué, que s’ha instal·lat en el seu pis de solter de la zona alta de Barcelona. Si aquesta ruptura va sortir a la llum va ser, precisament, en publicar-se fotografies del futbolista que demostraven que estava dormint allà. A més a més, tampoc no va ajudar que el veiessin a les portes de la casa familiar mentre picaven al timbre. Com és que no tenia claus? Es preguntaven molts… fins que, finalment, confirmaven que ja no viu allà.

La ruptura entre Shakira i Gerard Piqué és definitiva | Instagram

Quan es va produir la ruptura?

Les dues periodistes que han tret tota aquesta història a la llum són la Laura Fa i la Lorena Vázquez, que escrivien un article bomba a El Periódico. Ha estat aquí on també han aportat més informació al respecte sobre el timing d’aquesta separació. Quan van decidir trencar definitivament? Segons les catalanes, tot s’hauria produït fa ara tres mesos. La parella havia intentat mantenir-ho en secret per evitar l’expectació mediàtica que s’ha acabat generant, la que han aconseguit que arribi quan ja tenen les coses més o menys pensades i parlades.

El que deixen clar les fonts properes que han consultat és que Shakira no era partidària de treure-ho a la llum fins que passés més temps, ja que volia veure com evolucionaven les coses entre ells per poder analitzar bé la situació. Davant dels rumors que havien sorgit i tot el que s’estava dient, finalment hauria acabat cedint i va donar permís a la seva agència de comunicació per emetre un comunicat breu en el que pràcticament no donava informació al respecte.

Des del seu entorn “ni confirmen ni desmenteixen” la infidelitat de Gerard Piqué, així com tampoc no volen dir si realment el futbolista ja té nova parella o no. El que sí que poden confirmar és que cap dels dos no es troba a Barcelona, ja que han optat per marxar lluny i reflexionar abans de tornar a Catalunya amb tota la pressió dels mitjans que hauran d’enfrontar.

Gerard Piqué i Shakira encara estaven junts a Sant Valentí | Instagram

Shakira i Gerard Piqué havien deixat anar pistes sobre aquesta ruptura

Ara és molt fàcil dir que la parella ja havia deixat anar pistes que podrien indicar aquesta separació, ja que tot cobra un nou sentit vist en perspectiva. Sigui com sigui, són molts els mitjans que han optat per analitzar les últimes aparicions públiques de Shakira i Gerard Piqué per buscar-ne indicis. Un dels més destacats? La lletra de Te felicito, l’última cançó de la colombiana. En ella, podria haver deixat anar unes quantes indirectes perquè tota la lletra la dedica a un presumpte ex que l’hauria enganyat, decebut i fet mal. Estava dedicada a Gerard Piqué?

Per una altra banda, també han recuperat unes declaracions de la cantant de fa dos mesos. En elles, deixava anar unes paraules que ara adopten un sentit més profund: “Després de dos mesos de dejuni forçat de surf, avui ha estat com anar en bicicleta mentre les onades semblava que s’emportaven els meus problemes”. Ara es pot pensar que amb allò de “problemes” es referia a la profunda crisi que travessava amb el pare dels seus fills. Sigui com sigui, el que queda clar és que la ruptura és definitiva i encara hi ha molts interrogants a respondre.