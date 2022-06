Els plans de futur de Shakira: a Miami amb els nens?

Shakira i Gerard Piqué han començat a fer vides separades, un canvi radical de rutina després de 12 anys junts i dos fills en comú. Fins ara vivien a la casa que compartien a Esplugues de Llobregat, un xalet de tres plantes i moltíssimes hectàrees en les que gaudien d’unes vistes privilegiades de Barcelona. Els rumors de separació van començar la setmana passada, quan Laura Fa i Lorena Vázquez van treure a la llum que el futbolista del Barça hauria estat infidel a la cantant colombiana. A poc a poc va anar sortint més informació sobre aquesta amant, una cambrera rossa de 22 anys que el tindria molt il·lusionat. Ara la principal pregunta té a veure amb l’acord al que arribin sobre la custòdia dels nens, el que canviarà radicalment depenent dels plans de futur de l’artista colombiana.

S’ha dit que Shakira s’estaria plantejant marxar de Barcelona i traslladar-se a Miami amb els petits, el que podria generar una autèntica guerra amb Gerard Piqué perquè ell no hi estaria d’acord. Cal recordar que la cantant va venir a Catalunya pels compromisos professionals del futbolista, un lligam que ara no tindria. A Miami podria tenir la feina més a prop, així com també la permetria gaudir de la mansió que hi té. La gran majoria dels seus amics viuen a Florida, de tal manera que aquesta decisió podria tornar a estar més a prop seu.

Shakira havia posat a la venda la mansió, situada en una de les zones més exclusives de Miami. Sorprenentment, aquests últims dies s’hauria sabut que han retirat l’anunci. Si ja no la té a la venda és perquè té previst anar-hi i viure-hi ella? Així ho deixa caure Vanitatis, que confirma que l’agència immobiliària ja no té la casa valorada en 15 milions d’euros en la seva pàgina web.

Shakira no tindrà fàcil marxar a Miami amb els fills

Legalment, però, no és fàcil poder prendre aquesta decisió. La revista Semana ha parlat amb un advocat expert en dret civil que recorda que el canvi de domicili ha d’estar acordat pels dos progenitors, ja que tots dos tenen la pàtria potestat. Els nens no poden sortir del país sense l’autorització dels dos, així que Shakira no podria instal·lar-se als Estats Units sense el consentiment de Gerard Piqué… que sembla que no voldria donar-hi perquè no vol tenir els fills a tants quilòmetres de distància, així com tampoc no veuria bé canviar-los la vida radicalment amb el trasllat a un altre país, a una altra casa, a una altra escola i amb uns altres amics.

Si Shakira s’instal·la a Miami estaria complicant les visites de Gerard Piqué als seus fills, el que podria tenir conseqüències. L’única alternativa que li queda és convèncer-lo perquè accepti, però no serà tan fàcil perquè haurien d’arribar a un acord amb un règim de visites establert que costaria tenint en compte els compromisos professionals el futbolista; els que són a Espanya i altres països d’Espanya en el 99% dels casos. No ho tindria fàcil per viatjar fins als Estats Units i encara menys en caps de setmana, ja que és quan ell té els partits de futbol.

De moment tots dos continuen amb la seva vida. Viuen a cases diferents, sí, però continuen alternant-se per portar els nens a l’escola i per acompanyar-los a les diverses extraescolars que realitzen. En el comunicat que van emetre confirmaven que s’estan separant i demanaven respecte a la premsa, els qui els persegueixin dia sí dia també. Cap dels dos no ha concedit declaracions encara, així que caldrà esperar per saber què hi ha de cert en aquests plans de futur de Shakira lluny de Catalunya.