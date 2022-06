Apareixen els primers pretendents de Shakira i Piqué després de la separació

Des que sortís a la llum la presumpta infidelitat de Gerard Piqué a Shakira, que la premsa rosa no parla d’una altra cosa. Avui han publicat més detalls sobre l’amant, una noia de 22 anys que treballa d’hostessa de grans esdeveniments mentre estudia a la Universitat. El defensa blaugrana hauria mantingut una sèrie de trobades amb ell que no haurien fet gens de gràcia a Shakira, que l’hauria fet fora de casa. I és per això que un programa de 8TV l’ha enxampat entrant al seu pis de solter, en el que estaria vivint aquestes últimes tres setmanes.

Com era d’esperar, aquesta història ha revolucionat els mitjans de comunicació i també els seguidors de la parella. Després de 12 anys junts i dos fills en comú, sembla que s’ha acabat l’amor entre ells. Com ha reaccionat la gent? Twitter és, ara mateix, una olla de pressió en la que estan començant a sorgir els primers pretendents per a dos famosos que podrien haver-se quedat solters recentment.

Shakira sempre ha estat una dona molt desitjada, per la qual cosa la gent creu que no trigarà en trobar substitut a Gerard Piqué. De moment han aparegut dos noms: els de Chris Evans i Henry Cavill, dos actors molt coneguts i exitosos a Hollywood amb els que l’han començat a relacionar. I això per què? En primer lloc, pel gest que ha tingut el Capità Amèrica tot just després d’assabentar-se que Shakira s’hauria quedat soltera… començar a seguir-la a Instagram. Sembla lògic pensar que ja la coneixia des de fa molts anys, tenint en compte que parlem d’una de les cantants més exitoses de tot el món. Com és que no ha començat a seguir-la fins ara, precisament? La teoria s’ha estès ràpidament i hi ha molts usuaris donant per fet que l’actor voldria intentar moure fitxa i lligar amb la colombiana.

Aquesta és una teoria esbojarrada, potser sí. Però no és l’única que omple les xarxes socials. Un altre dels actors que creuen que podria ser un bon pretendent és Henry Cavill, com dèiem, conegut pel seu paper a Superman. La cosa va de superherois, això queda clar. Però per què creuen que ell voldria tenir una aventura amb Shakira? Una usuària ha recuperat un vídeo antic d’una catifa vermella en la que estaven entrevistant-lo quan, de sobte, es quedava bocabadat mirant cap a enrere perquè creia que passava Shakira. Un vídeo que han recordat perquè Shakira ha començat a seguir-lo a Instagram justament ara.

Chris Evans y Henry Cavill, dos hombres y un destino. https://t.co/esct6r7MqY — 🦇 (@MeyDagos) June 2, 2022

Ok, Shakira ya dejá a Piqué… Algo más bello se emociona al verte!! 😍 pic.twitter.com/cWe33t0j8m — 🍍 Noemi 🍍 (@thepineapplepto) May 27, 2022

Shakira respondiendo los DM de Chris Evans y Henry Cavill: pic.twitter.com/lGlzhw9wFO — Lisho (@LishoOvalle) June 2, 2022

A la xarxa també han trobat pretendentes a Gerard Piqué. Poques hores després de la publicació de la notícia bomba, un usuari turc publicava una fotografia de la família de Gavi, un dels jugadors del Barça. Per què? En assegurar que la seva mare seria la tercera persona enmig de la relació de Shakira i el català. Segons la informació que s’ha publicat, la presumpta amant tindria 22 anys i treballaria d’hostessa, el que fa que la informació d’aquest home turc no quadri amb la versió publicada fins ara. A més a més, que en la foto assenyala la germana i no la mare, el que demostra que tampoc no sap massa sobre què parla.

Sigui com sigui, la teoria s’ha viralitzat i molts seguidors del futbol han aprofitat per crear muntatges divertits sobre una hipotètica aventura de Gerard amb la mare d’un dels seus companys d’equip. No té credibilitat, però això no ha impedit que deixin anar la seva imaginació més cruel.

⚡️ Shakira caught Gerard Pique having an affair with another woman. That woman turned out to be the mother of young Barcelona star Pablo Gavi. Gavi is unaware of the incident. (El Periósico)



Anything happens to you and me in the world where Shakira was cheated on! 🙄 pic.twitter.com/JQS4yv9l7y — Melih Esat AÇIL 🇹🇷 (@melihesatacil) June 2, 2022

Era d’esperar que la notícia sorprengués i donés ales als seguidors per començar a especular sobre els motius de la separació. Sempre fa gràcia pensar sobre els nous pretendents que podrien tenir un i l’altre quan una parella de famosos se separa, un divorci que ni tan sols està confirmat encara.