Shakira, traslladada en ambulància per culpa d’un fort atac d’ansietat

Shakira travessa un dels pitjors moments de la seva vida personal, el que arriba poc després de conèixer que haurà d’anar a judici pel presumpte frau fiscal que hauria comès. A aquesta mala notícia li ha hagut de sumar una crisi sentimental amb Gerard Piqué que podria derivar en la seva separació definitiva, ja que la cantant colombiana l’hauria enxampat sent infidel amb una noia de 22 anys que treballaria d’hostessa. De moment, el defensa blaugrana ha marxat de casa i està dormint en el pis de solter que té al carrer Muntaner, zona que també estaria visitant de nit en les moltes sortides nocturnes que hauria començat a fer recentment. Davant d’aquesta notícia bomba, la que encara no han confirmat els protagonistes, són molts els seguidors que han començat a buscar-los pretendents.

La cantant no està massa contenta, com és d’imaginar, en trobar-se en una situació molt trista que li estaria generant molta ansietat. Tant és així, que el passat 28 de maig hauria hagut de necessitar atenció mèdica. Així ho treu a la llum la revista ¡Hola!, que no havia publicat la informació fins ara que ha sabut quin és el context. Segons expliquen, la cantant hauria hagut de ser traslladada en ambulància en patir un fort atac d’ansietat després d’una discussió amb la seva parella. Fonts presencials asseguren que aquell va ser un dia molt trist i tens per a la parella.

En les fotografies que publiquen, es veu una ambulància aturada davant de la casa familiar de la parella: “A dins es trobava Shakira, visiblement nerviosa. La colombiana no podia parar de plorar enmig d’un atac d’ansietat molt fort. Fora estava el pare dels seus fills, Gerard Piqué, vestit amb pantaló texà i camisa blanca. Se’l veia afectat i pendent de la seva parella”. Al costat estava la mare de la cantant, a qui també se la veia nerviosa i entre llàgrimes. Diuen que els metges li van preguntar a Shakira si necessitava ajuda psicològica. Ella hauria respost que sí categòricament i hauria demanat que la traslladessin a la clínica Teknon de Barcelona. En aquell moment, haurien vist Gerard Piqué entrant a l’ambulància i fent-li una abraçada llarga que ella hauria rebut amb agraïment. L’ambulància es va posar en marxa i Gerard Piqué va seguir-los amb el seu cotxe, el mateix que feien la resta de familiars de la cantant.

EXCLUSIVA: Ambulancia, llantos y un ataque de ansiedad: el extraño incidente de Shakira y Piqué en su peor momento (Contenido sujeto a suscripción) https://t.co/DwtRQLodV5 pic.twitter.com/LrSIVp0LuT — Revista ¡HOLA! (@hola) June 3, 2022

Shakira Shakira.



De acuerdo a la revista #Hola, #Shakira colapsó el pasado 28 de mayo, sufriendo un ataque de ansiedad tras una fuerte pelea con #Pique, a tal grado que tuvieron que hablarle a una ambulancia. 🥺🥺🥺 pic.twitter.com/uc5hruoKuE — cirigol (@cirigol) June 3, 2022

Què li passa a Shakira?

En el moment en què es van captar les imatges, encara no s’havia filtrat a la premsa aquesta presumpta infidelitat de Gerard Piqué. El que ara sospiten molts és que ella se n’hauria assabentat aquell mateix dissabte, el que hauria derivat en un atac d’ansietat molt fort. La situació no deu ser gens fàcil per a ella, que haurà de gestionar la presumpta infidelitat i posterior separació -en cas que no la perdoni- i què passa amb els nens i la casa… tot, amb un judici pendent que podria fer-li perdre milions d’euros en el millor dels casos, ja que podrien demanar pena de presó per a ella.

Gerard Piqué i Shakira s’han vist envoltats de rumors de crisi pràcticament des que van començar la relació, però aquests comentaris sobre la seva presumpta separació mai no havien tingut tanta força. Alguns creuen que tenen una relació oberta i que aquesta infidelitat no és tan transcendental, però llavors no s’explicaria l’enuig de la cantant i el seu desig de tallar la relació. El que més sorprèn de tot plegat és que encara no hagin dit res al respecte, ni confirmant ni desmentint la notícia quan en altres ocasions sí que ho han fet. Caldrà esperar per saber com acaba aquesta història de desamor.