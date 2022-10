TVE analitza la relació de Shakira i Gerard Piqué en un programa nou

Gerard Piqué i Shakira seran protagonistes del nou programa de TVE, en el que analitzaran les històries d’amor d’alguns dels matrimonis amb més repercussió mediàtica a Espanya en els darrers anys. La parella protagonitza un titular rere un altre recentment, ja que la separació ha generat un interès increïble i les notícies sobre ells no fan més que encadenar-se una rere l’altra. L’última gran bomba ha estat la publicació de Monotonía, la nova cançó de la colombiana en què clarament explica els motius de la ruptura.

La Razón ha pogut saber que la cadena pública espanyola prepara aquesta nova versió del Lazos de sangre, en la que recordaven la vida i professió d’alguns dels personatges més coneguts i amb més història com Lola Flores, Camilo Sesto, Carmen Sevilla, la duquessa d’Alba o Paquirrin. Ara optaran per parlar de parelles i no persones individuals a Anillos de oro, una producció que parlarà dels grans matrimonis i parelles.

El mitjà assegura que Gerard Piqué i Shakira protagonitzaran un dels episodis, en el que de ben segur que contingut en tindran… i molt. Tot just faria pocs dies que han començat amb els preparatius, entre els que haurien intentat posar-se en contacte amb una de les exparelles del futbolista perquè hi participés. En principi hauria declinat la invitació, però encara tenen temps per intentar que canviï d’opinió.

Gerard Piqué i Shakira coincideixen en un partit de beisbol del fill | Europa Press

Shakira i Gerard Piqué han viscut una història d’amor intensa que ara resumiran en un programa especial

Encara no hi ha data d’estrena oficial, però el que queda clar és que aquest pot ser un gran format que aconsegueixi bona audiència gràcies als teleespectadors més tafaners i amb més ganes de saber detalls de les vides personals dels famosos. Normalment els protagonistes d’aquests programes mai no hi participen directament, simplement l’equip de redacció entrevista persones properes i periodistes que hagin obtingut moltes informacions sobre ells per tal que els ajudin en un repàs a la seva relació que marcarà cronològicament com van començar, com eren les parelles a les que van deixar per tal de poder arriscar en aquesta història i com va anar desenvolupant-se tot fins a arribar a una de les ruptures de les que més s’ha parlat a les revistes en els últims anys.