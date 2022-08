Gerard Piqué presenta la nova nòvia als fills

Gerard Piqué i Clara Chia han demostrat que la seva relació és formal i que no volen continuar amagant-se. En els darrers dies s’han deixat veure fent-se petons i abraçades en un concert i també han anat junts a la boda d’un company de feina. El següent pas que han volgut emprendre té a veure amb els fills del futbolista blaugrana, als qui ha volgut presentar la seva nova parella. Alguns poden pensar que és una mica aviat, tenint en compte que Gerard Piqué i Shakira van confirmar que s’havien separat fa només dos mesos i que encara no han signat els papers de la separació.

No obstant això, ell no hauria volgut esperar i diversos testimonis asseguren que ja li ha presentat els petits Milan i Sasha de 9 i 7 anys respectivament. Informalia revela que els va conèixer el passat dissabte 3 de juliol en un esdeveniment de videojocs organitzat per Ibai Llanos, una cita en la que va presentar-la als fills com una “companya i amiga”.

En aquell moment ningú no sabia quina cara feia la noia, per la qual cosa va passar desapercebut que els nens s’apropessin a saludar una noia jove que anava vestida amb l’uniforme de l’empresa de Gerard Piqué en el que treballa. A més a més també els va presentar altres persones, amb el que queda clar que no va voler donar tanta importància al primer moment en què es van veure els fills i la nova xicota.

Gerard Piqué i la xicota, a la portada de la revista ¡Hola!

Més problemes entre Shakira i Gerard Piqué abans del judici per la custòdia dels fills

Ara caldrà saber què opina Shakira sobre això, tenint en compte que fins ara no deu haver sabut que els nens ja coneixien la nova parella del pare. El pròxim mes de setembre es reuniran els advocats de tots dos per acabar de decidir si arriben a un acord per la custòdia o si finalment ho veuen impossible i acaben enfrontats en un judici que podria ser terrible.