Clara Chía, criticada pels companys de feina: “Diva i amb privilegis”

Gerard Piqué i Clara Chía tenen una relació cada vegada més consolidada. Això no agrada a tothom, pel que sembla, tenint en compte que les veus crítiques contra la noia no fan més que augmentar. Els últims a pronunciar-se haurien estat companys de Kosmos, l’empresa del blaugrana en la que treballa la noia com a administradora. I què diuen? Que últimament es passeja per allà amb actitud “de diva“, segons diuen, tot presumint de ser la parella del propietari.

OKdiario hauria obtingut el testimoni d’alguns dels companys de feina de la jove, a qui no deixen gaire bé. De fet, etziben algunes frases tan contundents com “Chía exerceix de Shakira sense ser-ho”. Diuen que la noia va darrere de Gerard Piqué tota l’estona, fins a haver-se convertit en “la seva ombra”.

Els companys de feina de Clara Chía la deixen verda

Asseguren que la seva actitud ha canviat radicalment des que s’ha oficialitzat que són parella: “Abans matinava, recorria Barcelona i es personava a l’oficina cada dia. Ara no està tan centrada en la carrera com unes setmanes enrere. Abans que es conegués la seva relació amb Piqué, el tracte amb els companys era molt diferent. Ara ni tan sols acudeix a la feina. La pressió mediàtica ha fet que es quedi a casa i comenci a teletreballar en el seu propi horari, una cosa que només se li permet a ella i no als altres membres de l’equip”.

Primera discussió de Gerard Piqué i Clara Chía | Antena 3

Aquesta informació, que no deixa en bon lloc a la nova parella de Gerard Piqué, arriba només uns dies després de la publicació d’unes fotos de la parella que han fet parlar molt. En elles, se’ls veia discutir amb cara de pomes agres en ple carrer de Barcelona. Els fotògrafs els captaven tot just després de gaudir d’un sopar junts en un restaurant, en el que no haurien acabat gaire contents pel que fan semblar aquestes fotografies. No obstant això, cap dels dos no s’ha pronunciat i sembla que continuaran immersos en un hermetisme que no agrada als fans.