‘Youtubers’ famosos defensen Clara Chía: “És una nena molt bona”

Clara Chía podia imaginar-se que la seva vida canviaria radicalment quan se sabés que havia iniciat una relació amb Gerard Piqué. Ara bé, realment s’esperava aquesta repercussió mediàtica? Els fans de Shakira estan rabiosos contra ella, ja que la culpen d’haver-li robat al pare dels seus fills. No ajuda que la cantant l’hagi criticat en la seva cançó amb Bizarrap, en la que la compara despectivament amb un Casio i un Twingo… d’igual manera que també deixa caure que no seria tan bona persona com pot semblar.

El futbolista ha intentat defensar la seva nova xicota de totes les maneres possibles. L’últim gest ha consistit en publicar la primera foto de parella en el seu perfil d’Instagram, en el que se’ls veu abraçats i molt tendres. També els amics de Gerard Piqué estan parlant bé d’ella a través de les xarxes socials, en considerar que Shakira ha parlat per parlar sense conèixer-la realment. Entre els defensors trobem streamers i youtubers molt coneguts que han coincidit amb ella en la preparació de la Kings League.

Primera foto de Gerard Piqué i Clara Chía a Instagram

Amics de Gerard Piqué defensen Clara Chía després dels atacs de Shakira

Lecturas ha recopilat tot el que han dit sobre ella. Els primers a opinar van ser Gerard Romero i Víctor Navarro, que van voler alabar-la públicament. El primer va dir que li semblava “una persona molt bona” que no es mereixia un dard tan directe, mentre que l’altre periodista va deixar clar que Clara Chía és “una nena molt bona” que no s’ha pronunciat i tampoc “no s’ha ficat al mig de res”. Amb això han volgut deixar clar que ella hauria començat amb Gerard Piqué quan aquest ja estaria separat de Shakira, una teoria que no acaba de quadrar per tema dates.

En el post d’Instagram en què apareixen junts per primera vegada, també molts famosos han volgut aplaudir que estiguin junts. Entre ells, destaca el futbolista Riqui Puig i el seu “un fora carta de manual” o un jugador del Getafe: “Valtres“. També cares conegudes de la televisió han mostrat el seu suport a la parella, com és el cas de Nuria Roca: “Què guapos!”, ha escrit.