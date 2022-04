Un concursant de ‘Secret Story’ esquitxa la final amb acusacions de ‘tongo’

Secret Story ha emès la seva gran final aquest dijous. Aquest era moment molt esperat per Telecinco mateixa, que no veia l’hora de posar fi a un reality que no ha tingut gens d’audiència. El guanyador ha estat el Rafa, tal com reclamaven els teleespectadors des del principi perquè aquesta era l’elecció més justa. Ha estat el millor, així que no hi ha hagut sorpreses d’última hora. El problema ha arribat amb la discussió que ha protagonitzat els finalistes, en la que han tret a la llum un secret del programa que els deixa en evidència. Per què? En deixar caure el que molts sospiten, que tot està decidit des del principi i que és l’organització del programa qui decideix quin concursant abandona la casa i quan.

“Era insuportable estar amb tu allà dins, per això van haver de venir sis persones i un psicòleg a ajudar-me. Per això van posar la teva expulsar diumenge passat. T’han fet fora del programa“, etzibava el tercer classificat. Aquestes paraules no passaven desapercebudes a la xarxa, que ja s’imaginava que hi havia hagut tongo. Va sorprendre que diumenge el programa anunciés que hi hauria una expulsió, quan mai no ho havien fet abans durant un debat. Doncs les sospites sembla que es confirmen.

L’acusació va deixar en blanc el presentador, Carlos Sobera, que va haver de reaccionar ràpidament perquè els mateixos concursants estaven criticant les trampes i les mentides del programa: “Anem a veure, això que el programa fa fora concursants… No hem fet fora a absolutament ningú. Ha marxat per les votacions del públic. En nom meu i del programa, dic que va haver-hi més de mig milió de vots”.

Adrián a Nissy:

“Por eso te pusieron la expulsión del domingo, que te ha echado el programa.”



Absolutamente NADIE dudaba del tongazo de la productora, puñitos.#SecretFinal #Secret7Apic.twitter.com/83KOFseKO0 — YSH 🐝 (@YSH_92) April 7, 2022

Era llavors quan el guanyador treia a la llum un altre episodi que el programa hauria decidit no emetre per ajudar, presumptament, a què Adrián arribés a la final: “La seva actitud violenta… què? Jo l’he vist trencar una porta d’un cop i això no s’ha emès”. Era llavors quan Carlos Sobera, que tornava a estar contra les portes, li deia que hi ha vegades que no emeten certes imatges perquè consideren que són de mal gust. Ara bé, també deixava caure que potser estava mentint: “Potser sí que el vas veure fent-ho, com també vas dir en el seu moment que havies vist a Carmen empenyent l’Helena quan després era mentida”.

Sigui quina sigui la veritat, el que queda clar és que aquest reality ha estat esquitxat de moltes polèmiques i sembla que també d’algunes trampes que els concursants no volen continuar ocultant.