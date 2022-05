L’afició secreta de Santi Millán: decorar -i profanar- figures religioses

Santi Millán és un dels humoristes barcelonins amb més projecció fora de Catalunya. Recentment, molts el relacionen directament amb la seva faceta de presentador d’espais de Telecinco com Got Talent. Ara bé, la seva carrera professional és molt més extensa. Aquest dimecres, per exemple, ha acudit a El Hormiguero amb l’actriu Malena Alterio -coneguda pel seu icònic paper a Aquí no hay quien viva– per presentar la nova pel·lícula que protagonitzen junts, Espejo espejo. Aquesta és una comèdia en la que s’intenta analitzar que tots acabem parlant amb nosaltres mateixos quan tenim un problema.

Pablo Motos aprofitava la seva presència per fer-li una pregunta personal que ocultava un dard al president del govern espanyol, Pedro Sánchez: “Santi, tu de zero a Pedro Sánchez quant t’estimes?”, etzibava tot fent referència a l’alta autoestima del líder del PSOE. L’actor responia amb elegància i ignorava la mala llet del presentador: “Acostumo a castigar-me bastant a mi mateix. Penso que sóc molt més jove del que sóc, encara que continuo sent un nen per a coses bones i coses no tan bones”.

Santi Millán treu a la llum la seva afició per personalitzar figures

La part que més s’ha comentat d’aquesta aparició televisió tenia com a element central una altra confessió del convidat. Mai no n’havia parlat públicament fins ara, que ha decidit treure a la llum quina és la seva afició més oculta. Parlem de la personalització de figures, unes petites estàtues que pinta i modifica per donar-les una segona vida amb un element trencador.

Les seves preferides? Les figures religioses que troba abandonades als Encants: “Jo em considero un artista transformista. Em trobo figures que han tingut una vida amb una família que les ha abandonat, així que les acullo i els hi dono una vida millor i més divertida. Jo crec en la versió lúdica de la vida i per això les tunejo d’aquesta manera. Vull deixar clar, però, que no vull ofendre ningú amb aquestes escultures. Sé que és fort veure una verge amb un consolador a les mans, però tot té el seu motiu”, deia quan el programa mostrava una de les seves creacions més polèmiques.

“Si he canviat el nen per un consolador és perquè la verge serà verge, però és una dona i considero que tota dona -sigui quina sigui- ha de decidir quan, com i per què es dona plaer. Crec que és una aberració que una dona no conegui el plaer, encara que sigui la verge. Pots ser verge, que ho respecto totalment, però has de conèixer el plaer com a dona”, deia per intentar justificar aquesta creació.

Santi Millán transforma la figura d’una verge | Antena 3

Un altre tipus de figura que retoca? Per exemple, el d’una fallera valenciana que transforma en la princesa Leia de Star Wars, ja que assegura que el pentinat característic de les falleres sempre li ha recordat a la protagonista de la mítica saga.

També ha transformat la figura d’una fallera valenciana | Antena 3

El català també retoca detalls religiosos

Les seves preferides, però, continuen sent les religioses. Per exemple, també ha retocat un element present en moltes cases, el típic Jesucrist en la creu. Com l’ha personalitzat, en aquest cas? Eliminant la creu i fent que la figura s’aguanti d’unes anelles, com si es tractés d’un gimnasta. Per una altra banda, presenta un Crist sense corona, sinó amb un casc de pilot a joc amb l’uniforme de Red Bull, el que personalitza amb la inscripció “Holly Water”, aigua de la pica beneitera.

Santi Millán també s’atreveix amb els crists | Antena 3

El presentador català modifica la figura d’un Jesucrist | Antena 3

Un humorista que s’ho passa d’allò més bé en el seu temps lliure, el que dedica a fer treballs manuals curiosos i molt cridaners. Pocs coneixien aquesta faceta creativa del presentador, que de ben segur que comença a rebre moltes preguntes sobre el tema a partir d’ara.