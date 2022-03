L’estrella televisiva Sandra Pica, malalta: “És crònic i hereditari”

Sandra Pica té els seguidors molt preocupats. La barcelonina va ser una de les estrelles de La isla de las tentaciones, el reality en el que va aconseguir que Tom Brusse enganyés la parella i comencés una relació amb ella… que, finalment, tampoc no va funcionar gaire temps. Sigui com sigui, amb el seu pas per aquest programa i per Secret Story va aconseguir un bon grapat de fans que ara estan atents als seus moviments. És per això que s’han adonat que alguna cosa no anava bé, ja que ha hagut d’anar al metge moltes vegades en poques setmanes.

L’allau de missatges de preocupació ha estat tan important, que la tertuliana ha volgut donar explicacions. Després d’una setmana ingressada a l’hospital amb un mal de panxa molt fort, ha hagut de tornar-hi: “Pateixo un dolor similar al de desenes de ganivetades i no és el primer cop que el sento. Com molts sabeu, el mes de juliol vaig estar ingressada. En aquell moment no podia ni tan sols estar dempeus, només en posició fetal tota l’estona. Durant els tres primers dies allà pràcticament no menjava i tot em feia mal, em van haver de posar sèrum perquè estava deshidratada. Al quart dia, vaig començar un tractament de corticoides i la doctora em va dir que si no funcionava, hauria de passar per quiròfan d’urgència“.

Per sort, el dolor va passar i ella va poder tornar a casa. La van posar en tractament, encara que li van dir que creien que tot era conseqüència de l’ansietat i l’estrès: “El meu dia a dia era normal fins fa poc, quan tot va tornar a complicar-se. Vaig estar a Madrid uns dies i, en tornar a Barcelona, el primer que vaig fer va ser anar a l’hospital perquè havia estat dies sense sortir del llit”.

Sandra Pica preocupa els seguidors en anunciar que pateix una malaltia | Mtmad

I quin és el problema de salut que pateix? Assegura que es tracta d’una malaltia “hereditària i crònica“. Els metges tindrien clar de què es tracta, però encara li han de fer més proves: “M’han tret el gluten i la lactosa fins que vagi millorant, perquè he perdut més de 4kg aquests última dies. Em sento com si m’haguessin donat una pallissa… Es tracta d’una cosa bastant urgent i m’han de fer una endoscòpia i una colonoscòpia…”. Un missatge que ha angoixat els seus seguidors, preocupats pel seu estat de salut.