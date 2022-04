Sandra Férriz fa saltar les alarmes pel seu estat de salut

Sandra Férriz ha preocupat els seus seguidors a xarxes socials en parlar d’un problema de salut que l’ha portat al metge. Segons publica Outdoor, la que va ser parella de Darío Sellés, i participant de ‘La Isla de las Tentaciones’, ha compartit amb els seus seguidors el seu desassossec per un problema de salut que s’ha detectat. Encara que en un primer moment havia volgut fer cas omís als senyals que indicaven que alguna cosa no anava del tot bé en el seu organisme, finalment no li ha quedat cap altra opció que posar-se en mans de professionals amb caràcter d’urgència en comprovar que la cosa ha anat a més.

És més, l’alacantina ha reconegut a través de les seves xarxes socials que no pot pensar en ucap altra cosa que no sigui aquest assumpte mèdic que la té completament angoixada. “Avui he d’anar al metge a comprovar una cosa que em preocupa bastant últimament i estic una mica espantada”, ha reconegut l’exparella de Darío, que ha fet saltar totes les alarmes amb aquest preocupant missatge pel qual ràpidament ha rebut centenars de milers de comentaris dels seus seguidors preguntant-li pel seu estat de salut.

Sandra Férriz | Instagram

“És una cosa que em passa des de fa temps per això no he volgut donar-li importància, però aquestes últimes setmanes no he pogut deixar-ho perquè ha anat a més i ara és gairebé diàriament“, ha assenyalat la valenciana, donant més detalls sobre aquesta malaltia que la té tan preocupada i que s’ha tornat constant en la seva vida. I és que, com bé ha recordat Sandra, “la salut és sempre el primer”.

En ser hipocondriaca, la jove ha reconegut que buscar el seu problema a Internet no li ha ajudat en absolut. Més aviat, tot el contrari. “El més lleu que pots trobar a Google en buscar el teu problema és que et moriràs”, ha puntualitzat amb un cert humor, no sense abans aconsellar als seus seguidors com suportar una preocupació d’aquest tipus.

El que Sandra fa és evadir-se amb les coses amb les que més gaudeix que, en el seu cas, són la música i l’esport. “La millor teràpia per a desconnectar i no pensar en allò que ens preocupa és fer el que més ens agrada“, ha assenyalat. Després de la seva visita al metge, Sandra Férriz no ha tornat a pronunciar-se sobre aquest problema de salut.