Les víctimes demanen presó per als directors de la productora de ‘Sálvame’

Continua el judici contra la productora de Sálvame. Els directius de La Fábrica de la Tele han estat acusats d’organitzar una trama corrupta en la que instaven un dels seus tertulians, el fotògraf Gustavo González, a subornar un agent de policia a canvi d’aconseguir informació confidencial sobre personatges famosos. Gràcies a aquest mètode mafiós i il·legal, haurien pogut obtenir notícies bomba que després feien públiques en vendre-les com exclusives del programa.

Hi ha molta gent coneguda afectada en aquest cas, el que els ha donat ales per denunciar la productora i els seus responsables. La investigació serà llarga, tenint en compte que haurien obtingut moltíssima informació i moltes dades a comprovar. És per això que haurien demanat més temps, el que el jutge els hauria concedit.

Óscar Cornejo i Adrián Madrid, els directors de la productora de Sálvame | Telecinco

La trama l’han anomenat Operación Deluxe, la que el pròxim dilluns afegirà un testimoni més que s’afegeix a la llarga llista d’afectats. El marit de Rosario Mohedano, la filla d’Amador i Rosa Benito, ha trencat el seu silenci en un vídeo de Javi Oliveira. En el cas del matrimoni, acudiran al jutjat per veure’s la car amb alguns dels treballadors de Telecinco que han estat acusats: “Després de 9 anys començarà a fer-se justícia. Faran que el Cas Malaya sembli petit en comparació”.

“Aquesta operació arriba perquè aquesta gent ha continuat fent el que jo vaig denunciar en el seu dia. Ells se sentien impunes, però ha arribat la justícia. Em sento positiu i vull transmetre, precisament, aquest missatge de positivitat. Per fi, després de tants anys, arriba aquest judici. La justícia és lenta però arriba. Tots ells acabaran a presó, que és on han d’estar aquest tipus de persones que acabaran condemnats“, afegeix.

La seva dona s’ha mostrat en la mateixa línia: “Volem justícia perquè ningú no torni a patir el que nosaltres hem patit només perquè a una cadena li interessava anul·lar-nos professionalment i personalment. Cal recordar que això ho feien, a més a més, mentre guanyaven molts diners en publicitat i audiències. El que ara és notícia són aquests judicis penals als que ara us haureu d’enfrontar”. D’aquesta manera, confirmen que demanaran pena de presó per a ells.

Óscar Cornejo i Adrián Madrid, investigats

Óscar Cornejo i Adrián Madrid són els dos directors de la productora, els qui ara estan sent investigats com a principals responsables de tota aquesta trama. Els acusen d’haver comès, presumptament, dos delictes molt greus com són el de descobriment i revelació de secrets.

Rosario Mohedano s’ha fet ressò més d’una vegada d’aquest espionatge il·legal que haurien comès, el que hauria afectat més de 140 famosos. La seva mare va treballar a Sálvame durant molts anys, el que no li ha impedit carregar contra el programa en sentir vulnerats els seus drets: “Heu intentat acabar amb mi moltes vegades, però he resistit al vostre maltractament diari. No és la cadena qui delinqueix, no. La productora és la responsable. Jo no sóc la vostra espina, sóc la vostra estaca”, va arribar a dir en unes declaracions incendiàries.