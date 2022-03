Jorge Javier, enfadat per l’acomiadament de David Valldeperas

David Valldeperas s’acomiadarà de Sálvame aquest divendres després de ser el seu director més important durant aquests 13 anys. El periodista català formava part de l’essència del programa des del seu inici, un personatge clau que explica l’evolució que ha experimentat el format. Pocs s’esperaven que la cúpula de la productora decidís fer-lo fora, però la situació és desesperant perquè l’audiència ha descendit en picat. Consideren que la culpa és que el format ha caducat i que necessiten rentar-li la cara. La millor manera de fer-ho? Canviar fins i tot les ments pensants darrere de l’espai.

Com era d’esperar, el seu amic íntim Jorge Javier Vázquez ha volgut acomiadar-se d’ell públicament aquest dijous abans d’acabar l’emissió. Era l’última vegada que coincidiran a plató, ja que divendres serà Carlota Corredera qui estigui al capdavant de l’espai (també per últim cop). Que prescindeixin del director més veterà no ha agradat als col·laboradors, que deixen clar que els trobaran a faltar. En el cas del presentador català, ha optat per treure ferro al tema i ha estat tot el programa fent bromes al seu amic sobre l’acomiadament i el seu futur més immediat.

Tots dos han volgut recordar com va ser el primer programa que van fer junts, el dia en el que Belén Esteban va pronunciar la icònica frase de “Ni que fos jo Bin Laden”. “Recordes la primera vegada en la que vaig estar a dins teu?”, li preguntava amb males intencions el director, tot referint-se a què va ser el primer cop que li parlava des de l’orellera.

David Valldeperas amb Jorge Javier Vázquez fa uns anys | Telecinco

I entre broma i broma, Jorge Javier Vázquez va reconèixer que li fa molta pena que el facin fora. Com? Amb una confessió que arribava d’una manera molt emotiva: “He lluitat per vosaltres, però no s’hi podia fer res”, deia en referència a la decisió que l’apartessin de la direcció juntament amb l’Alberto. Era llavors quan el Valldeperas li deia que confia que els seus camins tornin a creuar-se.