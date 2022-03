‘Sálvame’, atacat des de dins: “Organització criminal jerarquitzada”

Rosa Benito va ser una de les col·laboradores més estimades de Sálvame durant una bona temporada. L’exdona d’Amador Mohedano (i, per tant, excunyada de Rocío Jurado) va captivar l’audiència amb el seu pas per Supervivientes. Ara bé, la relació amb els companys va anar refredant-se per culpa dels atacs que rebia dels companys de programa i, finalment, va decidir canviar-se al programa dels migdies presentat per Sonsoles Ónega. Això ha acabat derivant en una autèntica guerra i Jorge Javier Vázquez ara no es talla a l’hora de criticar-la sense pietat. Sobre ella ha dit, aquesta mateixa setmana, que “ha perdut el cap i també el nord”. En aquest mateix escrit ha acusat la seva filla Chayo de ser “l’espineta” que té clavada la mare, unes paraules que no li han fet gràcia.

La cantant ha escrit un fil de Twitter en el que carrega contra el programa i contra la seva productora d’una manera brutal: “Només he de dir que estic en contra de tota mena de violència. Durant molts anys, La Fábrica de la Tele, una organització criminal jerarquitzada, ens ha maltractat públicament a mi i al meu marit per ser el meu marit. Moltíssimes víctimes us pateixen cada dia i actueu a través de la delinqüència”.

Solo tengo que decir que estoy en contra de todo tipo de violencia.

Durante años ,LFDLT,organización criminal jerarquizada,nos ha maltratado públicamente,a mi marido por ser mi marido y a mi.



Muchísimas víctimas os sufren a diario y actuáis delinquiendo. — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) March 2, 2022

No contenta amb això, ha prosseguit amb unes acusacions molt fortes: “Existeix el cas Deluxe amb moltes víctimes vostres. Continueu maltractant i demostreu que sou perillosos. Hem seguit amb la nostra vida sense voler res de vosaltres excepte que es faci justícia. Heu ofert acords i, fins i tot feines molt ben pagades per treure demandes, però hem après que sí que podem fer alguna cosa. Sí que està a la nostra mà amb l’ajuda de la llei i la veritat fer justícia, així farem. Els nostres fills no haurien de patir violència per ser els nostres fills i ningú no es mereix una televisió que delinqueixi per fer programes”.

Aprendimos q ,si podemos hacer algo ,si está en nuestra mano con la ayuda de la ley y la verdad el hacer justicia,así haremos.

Nuestros hijos,no deberían sufrir violencia x ser nuestros hijos y nadie se merece una tv q delinque para hacer programas.#YoMeRebelo2M — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) March 2, 2022

Com era d’esperar, Jorge Javier Vázquez ha reaccionat a aquestes paraules: “En aquesta professió es tracta de resistir i Chayo ho fa des de fa moltíssims anys. El que sí que demanaria és que fos més curosa amb els seus tuits”. Queda clar que no li perdonaran aquesta acusació pública tan fàcilment i que la guerra està lluny d’acabar-se encara.