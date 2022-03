Rosario de ‘La isla de las tentaciones’ impacta amb els llavis desfigurats

Rosario Cerdán va ser una de les concursants més mediàtiques de l’última edició de La isla de las tentaciones. Ella va entrar “enamoradíssima” de l’Àlvaro, a qui enganyaria poc després amb el Suso i el Simone. Ara s’està especulant amb una nova relació en enxampar-la amb Stiven en un viatge romàntic a Roma, un altre dels companys del concurs amb qui hauria acabat tenint una aventura. Ara bé, avui és notícia per un tema que res té a veure amb la seva vida amorosa. La influencer d’Elche ha parlat obertament de les operacions estètiques que s’ha realitzat, però mai no havia compartit fotografies de l’abans i el després de passar per quiròfan. El problema? Que l’última intervenció que s’ha realitzat no ha acabat gaire bé… De fet, li ha generat unes seqüeles que ha volgut compartir amb els seguidors per conscienciar de les conseqüències que pot tenir voler retocar-se.

La jove ha publicat un parell de fotos que mostren la impactant inflamació que li hauria generat la intervenció als llavis. Ella volia posar-s’hi una mica més de volum, però no s’esperava que acabés patint una inflamació i un dolor similar: “En aquell moment vaig passar-ho fatal. Vaig anar a la clínica de confiança per retocar-me les ulleres, fer-me una demarcació mandibular i un petit retoc als llavis. De les dues primeres operacions em van sortir uns blaus, però el problema seriós va tenir a veure amb els llavis. Va passar una hora i vaig notar que el llavi se m’inflamava més i més. Dues hores després vaig començar a notar els llavis bullint i palpitant com si tingués allà el cor. La Veneno no és res en comparació amb com se’m van posar els llavis. Volia plorar tota l’estona i quedar-me tancada a casa”.

Rosario publica fotos de la inflamació que va causar-li l’operació estètica | Instagram

Rosario va patir una reacció al·lèrgica, el que mai no li havia passat. Segons li van explicar posteriorment, tot podria haver tingut a veure amb la barreja del Botox i el marisc que hauria menjat després de la intervenció. Sigui com sigui, ella ha volgut aprofitar l’experiència per demanar als seguidors que vagin amb compte abans d’operar-se: “Abans de fer-vos un retoc heu de ser conscients que aquestes coses poden passar. Quan tenia 19 anys vaig anar a una clínica una mica clandestina per fer-me el primer retoc als llavis i em van sortir una mena de boles. És millor que espereu una mica a tenir prou diners i fer-vos-ho bé, abans que us passi el mateix que a mi”. Ara la inflamació ha disminuït, però de tota manera encara es pot veure com els llavis continuen amb molt de volum.

Rosario mostra com tenen els seus llavis | Instagram

Una reacció al·lèrgica que ha pogut tenir a veure amb la mala qualitat dels productes que li han injectat, encara que ella ho relacioni amb el marisc que va ingerir. De tota manera, queda clar que la noia continua deixant-se captivar pel bisturí i els retocs que ofereix la cirurgia estètica.