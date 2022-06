Rosalía esborra una foto que feia pensar en compromís amb Rauw Alejandro

Rosalía i Rauw Alejandro formen una de les parelles més seguides des que sortís a la llum la seva relació. La parella va començar d’una manera molt hermètica, però aviat van deixar d’amargar-se i ara és molt habitual veure’ls tot presumint d’amor a través de les xarxes socials. Precisament això és el que acaben de fer en els seus respectius perfils d’Instagram, en els que feia dies que no publicaven res. Ara ho han fet amb un munt de publicacions plenes de fotos, les que mostren com han anat les seves vacances a les Illes Gregues. Els exitosos cantants han gaudit d’una escapada a Santorini, un dels racons europeus més romàntics.

Junts s’han banyat a les aigües cristal·lines de les seves platges, han passejat pels seus pobles de cases blanques i han menjat alguns dels plats més típics de la gastronomia europea. Les proves les han volgut compartir amb els seus seguidors, que han omplert les publicacions d’icones de cors en veure’ls tan enamorats i poder tenir una mostra de com són en la intimitat i quina mena de fotos es fan. No ha sorprès que apareguin amb ganyotes a la gran majoria de les instantànies, el que demostra que tenen molta complicitat i que s’ho passen d’allò més bé quan estan junts.

Rauw Alejandro i Rosalía, de vacances | Instagram

Rosalía i el xicot, a Grècia | Instagram

Rosalía presumeix de cos | Instagram

Rosalía i Rauw Alejandro omplen la xarxa de fotos romàntiques

En la seva professió no és fàcil agafar-se vacances i desconnectar del tot, però ho han aconseguit i han volgut presumir-me’n. Cabells despentinats, sense maquillatge i en biquini tot el dia: així es mostra la Rosalía més natural en un viatge de parella que els hauria fet molt feliços. Se’ls ha vist abraçats, mentre es feien petons i quan caminaven agafats de la mà. Tot indica que estan travessant la seva millor època, el que confirma que la relació és estable i que pretenen gaudir d’aquest bon moment.

Rosalía i Rauw Alejandro a Grècia | Instagram

Rosalía i Rauw Alejandro, a les Illes Gregues | Instagram

Agafen pes els rumors sobre un possible compromís

Una de les fotografies que més ha sobtat és l’última, una en la que se’ls veu adormits a bord d’un veler. Ella l’ha publicat per demostrar que tenen prou confiança per fer-se fotos junts mentre dormen. Ara bé, el que ha cridat l’atenció ha estat l’anell de diamants que es veu a la mà de la de Sant Esteve de Sesrovires. És aquesta una prova que demostra que s’han compromès? Els rumors s’han accentuat arran d’aquesta fotografia, la que ha generat moltíssims comentaris. El més sorprenent? Que va publicar un vídeo a TikTok en el que se la veia amb un altre anell típic de compromís, el que va acabar esborrant poc després. Ho va fer per mantenir en secret que es casaran?

Rosalía i Rauw Alejandro gaudeixen de les vacances | Instagram

Rosalía esborra la foto d’un anell de compromís | Instagram

Ells encara no s’han pronunciat al respecte, però tenint en compte la mida de l’anell, el dit en el que el porta i com estan d’enamorats després d’aquest viatge… Podria arribar aviat la confirmació del seu compromís. Una boda entre aquests dos cantants d’èxit generaria una expectació mediàtica immensa, del que ells segur que en són conscients.