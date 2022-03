Rosalía, de reportera infiltrada al carrer per saber què pensen d’ella

Rosalía estrena avui un dels àlbums discogràfics dels que més s’ha parlat. L’esperat Motomami ja apareix en totes les plataformes digitals, el que la convertirà en tendència aquestes pròximes hores. Per tal de promocionar-lo encara més, l’exitosa cantant catalana va aparèixer a El Hormiguero aquest dijous. Simpàtica, divertida i molt natural, va triomfar amb una conversa molt sincera en la que va tractar mil temes.

La part del programa que va fer més gràcia a la xarxa, però, va ser una mena de càmera oculta. La de Sant Esteve de Sesrovires es caracteritzava amb una perruca rossa, ulleres i roba menys estrafolària de l’habitualment. Realment no semblava ella, el que en realitat era l’objectiu del programa perquè volien enviar-la al carrer i que fes de reportera infiltrada per preguntar a la gent què pensen de Rosalía… sense saber que era ella qui els ho pregunta.

Aquest experiment va tenir el resultat esperat, ja que moltes persones van criticar-la obertament quan pensaven que era una reportera del programa qualsevol: “No som fans de Rosalía”, “No és del meu estil”, “La nena es fusiona amb les cançons llatines i li posen l’autotune perquè no sap cantar a cappella“, “Porta ungles de bruixa i no sé on porta l’estètica” o “A mi m’agradaven més les cançons d’abans”. Ella els seguia el joc amb molta gràcia i després, en descobrir que es tractava de la cantant, tots intentaven treure ferro als comentaris negatius que havien fet i ella acabava abraçant-los a tots.

Durant l’entrevista, va voler deixar clar que aquest és un dels seus discos més treballats: “Estic molt emocionada amb la seva publicació, perquè hi he estat treballant durant tres anys. He arribat a estar 16 hores a l’estudi i ballant quatre hores diàries. Està fet des de l’estima i les ganes de continuar experimentant”.

Per una altra banda, també ha mostrat el tatuatge nou que s’ha fet: una ‘R‘ a la planta del peu que assegura que té molt de significat per a ella: “Podria ser la inicial de Rolls-Royce o… d’una altra cosa. Volia tatuar-me la seva inicial a la meva pell perquè també és la meva”, acabava confessant en referència a Rauw Alejandro, el seu xicot des de fa uns mesos.

La cantant es troba de gira del nou projecte musical, el que fa que pugui descansar poc: “No tinc dies lliures, cada dia canto i entreno la veu. El dia que puc desconnectar, m’entretinc amb aficions particulars… Faig brownies i faig passejos en cotxe o moto”. Una artista imparable que desitja triomfar amb un CD molt esperat també pels seus fans.