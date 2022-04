Mor Rosa Mariscal, una de les protagonistes d’Hospital Central

Dol entre els fans d’Hospital Central, una de les sèries més icòniques de Telecinco. Després de 20 temporades d’emissió, els protagonistes van convertir-se en autèntiques estrelles molt estimades pel públic. El passat mes de setembre lamentàvem la mort del seu protagonista, del català Jordi Rebellón. En el seu cas va ser un ictus el que va acabar amb la seva vida, una mort prematura que també ha patit la seva companya Rosa Mariscal. El sindicat d’actors i actrius ha confirmat la mort de la doctora Andrea Valverde, un dels personatges més estimats de la ficció.

La notícia ha generat molta commoció, especialment per l’edat de l’actriu, que ha mort amb només 52 anys. No s’ha publicat la causa de la mort, però sí que han animat tothom a acudir a la capella ardent d’una intèrpret que també va treballar en nombroses obres de teatre i pel·lícules. Era coneguda mediàticament per interpretar una pediatra de la que s’enamorava el mític doctor Vilches, però també per Periodistas o 7 vidas.

Muere la actriz Rosa Mariscal a los 52 años de edad.

La capilla ardiente de la actriz estará en la sala 39 del Tanatorio Sur de Madrid a partir de las 12:30h.



Desde la Unión, nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos de la actriz #DEP pic.twitter.com/0VXTaCKbnJ — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) April 22, 2022

Els famosos s’acomiaden de Rosa Mariscal

La mort de l’actriu Rosa Mariscal ha estat molt inesperada, ja que no s’havia filtrat a la premsa que estigués malalta prèviament. De moment és un misteri la causa de la mort, el que avui no importa tant com mostrar el condol cap a ella i la seva família. Han estat molts els companys de professió que han volgut acomiadar-se d’ella públicament amb missatges d’estima i està previst que la capella ardent congregui alguns dels personatges més famosos d’aquella sèrie i també de la resta de projectes en els que ha col·laborat durant la seva carrera. Tothom coincideix en aplaudir els seus personatges i, sobretot, la seva persona. Una actriu que trobaran a faltar i que se suma a la llarga llista d’intèrprets desapareguts a una edat molt jove en aquests darrers mesos.