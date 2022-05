Rosa Benito deixa anar un discurs catalanòfob i rep la fúria de Twitter

Rosa Benito torna a ser protagonista de les crítiques. La col·laboradora de Ya es mediodía és coneguda mediàticament per ser l’exdona d’Amador Mohedano, germà de Rocío Jurado. Ella era la perruquera i cunyada de l’exitosa cantant, qui va començar a treballar a televisió fa més d’una dècada. Mai no ha tingut pèls a la llengua, el que ha tornat a demostrar en l’última intervenció en el programa de Telecinco que presenta Sonsoles Ónega. Quin ha estat el problema en aquesta ocasió? Que la tertuliana ha criticat el català en antena i li han dit de tot.

El magazín estava informant sobre una informació de Xàbia, el municipi de la Comunitat Valenciana. Era llavors quan Rosa Benito esclatava fora de si, enfadada perquè des del programa es parlés de la localitat en el seu nom en valencià: “Ja prou! Què és això de Xàbia? Què és això de posar-li una x? Tota la vida s’ha dit Jávea. També crec que s’ha de dir Sanjenjo i no Sanxenxo. I amb Alicante igual, què és això de dir-li Alacant? I jo sóc d’allà, eh, però la gent no sabrà que estem parlant d’un municipi d’Espanya si ho diem en valencià. I jo sé de què parlo, perquè la meva àvia sempre em parlava en valencià i quan venien les meves amigues a casa li demanava que parlés en castellà perquè sinó elles no l’entenien”.

Com era d’esperar, aquesta catalanofòbia ha encès els teleespectadors. Furiosos amb el seu al·legat, han acabat d’esclatar contra ella quan Rosa Benito ha deixat anar un “que som a Espanya i hem de parlar en espanyol perquè tots ens entenguem”. El pitjor de tot plegat? Que ningú no ha entès que la presentadora, gallega de naixement, no l’aturés els peus. De fet, Sonsoles Ónega ha acabat demanant a la directora del programa fer una consulta entre els col·laboradors per decidir si es refereixen als municipis en el seu idioma o amb la versió castellana del nom.

Esto pasa cuando pones delante de una camara y le das voz a una persona que carece de formación , ignorante y que encima se cree con la razón. Que imagen mas penosa para un programa de tv y una cadena tener semejante personaje como Rosa Benito en antena https://t.co/sGoCio6B1o — LAU & MIKEL (@lauymikel) May 30, 2022

Fúria contra Rosa Benito per les seves declaracions sobre el català

Li han dit de tot, a la Rosa Benito, des d’inculta fins a ignorant, personatge, vergonyosa, analfabeta o pagesa. El seu nom s’ha convertit en tendència per missatges en els que la deixen verda pels seus comentaris: “Ningú no frena la incultura de Rosa Benito. Es pot frenar la incultura, però l‘estupidesa és infinita“, “Corregiu a Rosa Benito. No es diu Sanjenjo, aquesta paraula no existeix. Es diu Sanxenxo. Sanjenjo és una imposició franquista, que algú li ho expliqui a aquesta ignorant” o “Com es pot tenir a televisió una senyora tan inculta com Rosa Benito? Segons ella, a Espanya no hem de parlar en altres “accents” perquè tots som espanyols. Quina vergonya de dona i quin fàstic””.

“Que Rosa Benito és una inculta, gairebé analfabeta, ja ho sabíem. Però que els periodistes asseguts al seu costat no corregeixin les barbaritats que deixa anar… Avui toquen els idiomes (dialectes, diu ella) d’Espanya” o “Que algú expliqui a Rosa Benito què són els topònims, la i el respecte per les llengües i cultures que formen Espanya. Fins que el conjunt d’Espanya no respecti tota la varietat cultural i lingüística que tenim, no hi haurà una Espanya unida” són alguns dels altres missatges que han escrit sobre ella.

Se puede frenar la incultura, pero la estupidez es infinita. — Expiatory Goat (@SaraConorss) May 30, 2022

@yaesmediodiatv Corrijan a Rosa Benito, sanjenjo dice…. No se dice así.

Sanjenjo no existe, es Sanxenxo. Sanjenjo es una imposición franquista que alguien se lo explique a esa pedazo paleta — Jorge Lemart (@jlemart) May 30, 2022

Cómo se puede tener en tv a una sra.tan inculta cómo Rosa Benito? Según ella en España no debemos hablar otros "acentos" por qué "para eso somos todos españoles".Que vergüenza de mujer!! Y que asco!!! — Chalira (@Chalira4) May 30, 2022

Que Rosa Benito es una cateta, cuasi analfabeta, ya lo sabíamos. Nada nuevo. Pero que los "periodistas" sentados a su lado no le corrijan las barbaridades que suelta…hoy tocan los idiomas(dialectos los llama ella) de España. — octavio pv (@octaviopv2) May 30, 2022

Que alguien le explique a Rosa Benito lo que son los topónimos, la cooficialidad y el respeto por las lenguas y culturas que forman España. Hasta que el conjunto de España no respete toda la variedad cultural y lingüística que tenemos, no habrá España unida #YaEsMediodía30M — 💬A máis Lareta💬 (@a_mais_lareta) May 30, 2022

Rosa Benito ha tornat a ser protagonista de l’actualitat, en aquesta ocasió per treure a la llum la seva controvertida opinió sobre les diferents llengües que hi ha a Espanya. L’ex d’Amador Mohedano mai no ha estat molt estimada, però ara ha rebut encara més fúria per tocar un tema espinós en un discurs que l’ha deixat en evidència i que ha donat ales a l’audiència per deixar-la verda a través de les xarxes socials.