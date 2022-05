Rocío Flores treu a la llum què estudia després de molt secretisme

Rocío Flores ha estat notícia aquest cap de setmana en convertir-se en l’absència destacada de l’homenatge a la seva àvia, Rocío Jurado. Ha assegurat que no va poder anar-hi perquè havia d’estudiar, el que ha fet que molts es preguntin què fa exactament la filla d’Antonio David i Rocío Carrasco.

Als seus 25 anys, la jove compagina les tertúlies d’El Programa de Ana Rosa amb la carrera universitària de Màrqueting i Publicitat. Anteriorment, assegura que va fer un grau superior de Dietètica i un curs d’administració i gestió financera.

Rocío Flores opina sobre l’estrena d’Olga Moreno com a tertuliana

Això ho ha confirmat en el programa de Telecinco en el que col·labora, en el que han aprofitat la seva presència per preguntar-li què opina sobre l’estrena d’Olga Moreno, l’antiga dona del seu pare, com a col·laboradora de Supervivientes. La dissenyadora va guanyar la darrera edició del reality, el que li dona ales per comentar el concurs dels participants actuals. La seva primera intervenció va demostrar que estava molt nerviosa, ja que aquesta era el seu debut com a tertuliana d’un programa de televisió. El que no va evitar va ser protagonitzar un enfrontament amb Alexia Rivas, sobre el que la seva antiga fillastra ha volgut dir la seva.

“Jo la vaig veure guapíssima i crec que pot aportar moltíssim al programa. Crec que va ser la millor supervivent, la veritat. Ara li he dit que ha de perdre una mica la vergonya perquè crec que li costa encara”.

Rocío Flores explica què estudia | Telecinco

La filla d’Antonio David denuncia els directors de Sálvame

Per una altra banda, cal destacar que Rocío Flores provocarà encara més problemes a La Fábrica de la Tele, la responsable de Sálvame. Els directors Óscar Cornejo i Adrián Madrid van difondre en horari de màxima audiència els documents judicials de la demanda que va interposar la mare quan Rocío li hauria pegat, presumptament. El problema? Que això ara li dona ales per demandar-los per haver difós una sentència judicial de quan ella era menor d’edat.

Cal recordar que la productora ja es troba immersa en prou problemes, tenint en compte que els estan investigant per la seva presumpta implicació en una trama corrupta en la que haurien utilitzat un contacte en la policia per obtenir informació confidencial sobre els famosos. De moment la investigació s’allargarà sis mesos més, ja que haurien trobat tanta informació que necessiten temps per resumir-ho i buscar tots els responsables i només un parell que acabin fent de cap de turc de l’operació.