Rocío Flores: per què està més amb Olga que amb Antonio David?

Continua el serial de la família que formen Antonio David Flores, Olga Moreno i Rocío Flores. Els periodistes han detectat que Rocío apareix públicament molt més amb Olga que no pas amb el seu pare. I per això Joaquín Prat, que presenta ‘El Programa de Ana Rosa’, on treballa com a tertuliana la filla de l’exguàrdia civil, li ha fet directament la pregunta: “Et veiem molt més públicament amb Olga que amb el teu pare”, li ha dit.

I l també filla de Rocío Carrasco ha respost ràpidament revelant per quin motiu això és així: “Em veieu més temps amb ella perquè el meu pare està més a Madrid i coincideixo menys amb ell, però realment passo pràcticament el mateix temps amb tots dos. De fet, aquest cap de setmana he estat a Madrid amb el meu pare, dinant. I l’altre dia vaig estar també a Madrid dinant amb el meu pare i amb Olga”.

Joaquín Prat i Rocío Flores | Telecinco

A més, la influencer ha reconegut que “sí que és cert que pot donar la sensació que em comentes, però realment passo el mateix temps amb tots dos”. A preguntes dels seus companys, ha aprofitat per concretar com han estat els seus darrers dies: “El divendres vaig estar amb Olga a Madrid, i també amb el meu pare. Jo el volia veure, volia sopar amb ell perquè portava dies sense veure’l. Diumenge vaig estar amb el meu pare i amb Gloria Camila”.

Olga Moreno – Europa Press

Sense relació amb Marta Riesco

A més, Rocío Flores també ha estat preguntada pel fet de si creu que podria mantenir una relació semblant a la que té amb Olga amb una futura dona del seu pare, en clara referència a Marta Riesco. “Sempre em feu la mateixa pregunta. No tinc cap problema amb Marta. És la meva companya, i jo la respecto. Només és que vull mantenir-me al marge d’aquesta relació sentimental, i és el mateix que faré quan Olga refaci la seva vida”.