Un convidat de ‘Todo es mentira’ denuncia i deixa en evidència el programa

Risto Mejide està al capdavant de Todo es mentira des del gener del 2019, un programa d’actualitat a Cuatro que ha aconseguit captivar una bona part de l’audiència. El presentador català i els col·laboradors analitzen les notícies del dia amb un to crític, però també d’humor. Per tal d’oferir diferents punts de vista, compten amb connexions en directe amb molts convidats al llarg de la setmana. Tenen el temps que tenen, per això, per la qual cosa hi ha vegades que és inevitable que alguns temes o entrevistes quedin penjades… i això és el que els ha passat amb Jesús Manuel Pérez, un analista de seguretat i defensa amb qui volien parlar de la invasió russa a Ucraïna. L’expert s’ha mostrat molt enfadat pel tracte que ha rebut i ha carregat contra el programa en un fil a Twitter.

“Acabo d’enviar a passeig a la productora del programa Todo es mentira de Cuatro. És l’experiència més absurda que he tingut amb un mitjà. El primer que se’m diu és si he sortit a mitjans de comunicació abans, com dient “com sé que ets digne de sortir en el meu programa, oh mortal?” Aquesta productora em va demanar que enviés un enllaç a una entrevista que m’haguessin fet prèviament a una ràdio o a una televisió espanyola. Deu ser que els ordinadors de Cuatro no tenen accés a Google”, ironitza.

Acabo de mandar a paseo a una productora del programa "Todo es mentira de Cuatro. Es la experiencia más absurda que he tenido con un medio. Dentro hilo. 👇 — Jesús Manuel Pérez Triana 🌻 (@jpereztriana) February 28, 2022

Esta productora me pidió que le mandara un enlace a una entrevista que me hubieran hecho previamente en una radio o TV española. Deben ser que en Cuatro tienen los ordenadores con el Internet capado sin Google. — Jesús Manuel Pérez Triana 🌻 (@jpereztriana) February 28, 2022

Lo mejor fue cuando me pidió que cambiara una respuesta para que yo dijera que los milicianos prorrusos separatistas del Donbsa habían lanzado "ataques provocativos" porque eso era lo que decía no sé qué medio. — Jesús Manuel Pérez Triana 🌻 (@jpereztriana) February 28, 2022

Fins aquí, tot més o menys bé. El problema més greu hauria arribat després, quan l’equip de producció hauria volgut comprovar amb ell què anava a respondre a les preguntes que li formularien: “El millor va ser quan em van demanar que canviés una resposta perquè jo digués que els prorussos separatistes el Donbass havien enviat atacs provocatius perquè això era el que deia Onda Cero. Aquesta és la primera vegada que des d’un mitjà em demanen que digui les coses d’una certa manera quan jo no sé qui va ser el primer que va començar els trets. I m’és igual que ho digués no sé quin mitjà. Imagineu com de perdut has d’estar perquè la referència del que està passant sobre el terreny a Ucraïna sigui l’emissora de ràdio Onda Cero”.

Finalment, després de cancel·lar-li l’entrevista una vegada per falta de temps, tornaven a suspendre la seva intervenció. Ell assegura que havia invertit cert temps en preparar-se, per la qual va considerar aquesta negativa com “molt desconsiderada” per tot el temps perdut i les molèsties: “De tota l’experiència em vaig quedar sorprès en veure que, per primera vegada a la meva vida, des d’un mitjà em fessin repassar una vegada i una altra les respostes i que em demanessin que introduís una frase. Una de les coses que més em va molestar de l’experiència és que em demanessin que digués que els separatistes del Donbass eren els responsables quan jo no tenia manera de saber-ho”.

No me acuerdo si fue esto u otra cosa pero insistió mucho con una información "porque lo ha dicho Onda Cero". Imaginad lo perdido que hay que estar para que te referencia de lo que está pasando sobre el terreno en Ucrania sea la emisora de radio Onda Cero. — Jesús Manuel Pérez Triana 🌻 (@jpereztriana) February 28, 2022

La ironía es que en Twitter me consideran otánico-sionista-sorosiano. Y una de las cosas que más me molestó de la experiencia es que me pidieran que dijera que los separatistas del Donbas eran los responsables de la escalada cuando yo no tenía forma de saberlo. — Jesús Manuel Pérez Triana 🌻 (@jpereztriana) February 28, 2022

Ell hauria deixat clar el seu malestar en aquell moment i ho hauria tornat a fer quan van tornar a contactar amb ell: “Li vaig enviar un àudio en el que em desfogava per allò de la setmana passada. La periodista em va dir que no em molestarien més, la vaig bloquejar i vaig oblidar-me del tema. Doncs m’han tornat a trucar. M’ha trucat algú que s’ha identificat com un periodista de Todo es mentira. Li he dit que no volia parlar amb ells”.

Me ha llamado alguien que se ha identificado como un periodista de "Todo es mentira". Le he dicho "No quiero hablar con vosotros. Hasta luego Lucas". — Jesús Manuel Pérez Triana 🌻 (@jpereztriana) February 28, 2022

L’experiència de l’expert s’ha viralitzat ràpidament, una denúncia que deixa clar quina és la manera d’actuar de l’equip de producció del programa. Ell considera que no és adequat ni correcte, una opinió que sembla que comparteixen els milers d’usuaris de Twitter que han aplaudit la seva queixa.