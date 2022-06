Els negocis de Risto fora de televisió, fructífers i desconeguts fins ara

Risto Mejide havia treballat molts anys en diverses agències de publicitat abans de fitxar per Operación Triunfo. La seva experiència en aquest àmbit va donar ales al concurs per fitxar-lo, ja que creien que seria bo que analitzés els participants com si de productes es tractessin. El seu pas per allà va ser molt controvertit, però li va servir per fer-se un nom i començar una carrera televisiva que ha fet que guanyi moltíssims diners. Els que pocs sabien era que compagina la faceta de presentador amb la d’empresari, en la que continua lligat al món de la publicitat. La Vanguardia ha publicat un reportatge precisament sobre una de les empreses que lidera, un article que en Risto ha compartit per explicar la història d’aquesta societat que va fundar amb l’economista Marc Ros.

“After factura 11 milions d’euros i dona feina a 96 persones amb serveis de publicitat a grans empreses i start-ups“, resumeix el mitjà de comunicació. El presentador en dona més detalls: “El que vam començar aquests dos en una terrassa del barri de Ciutat Vella s’ha convertit, a poc a poc i amb l’esforç de molta gent, en After. Orgullós de totes i cadascuna de les 96 persones que ara formen part d’aquest somni i dels centenars de talents que ens han acompanyat en aquests 15 anys fins aquí. Gràcies i, com sempre, continuem”.

Des de fa 15 anys, el català codirigeix una agència de publicitat coneguda pel seu desenvolupament d’anuncis, el rellançament de marques i la creació de branded content per a mitjans. Entre els seus clients es troben gegants com Mercadona, Agbar o Naturgy. Diuen que tenen una carta de 60 companyies, les que controlen des de la seu de Barcelona i les delegacions a València i Madrid. Diuen que confien augment un 10% els seus ingressos, el que aconsegueixen gràcies a una estratègia concreta: “Volem fomentar la rellevància, la reputació i la ressonància dels nostres clients. Analitzem les necessitats del client, les ordenem i després donem espai per créixer i fer el gamberro“.

Risto Mejide parla dels seus negocis | Instagram

Risto Mejide, notícia també per la vida personal

El presentador, que va haver de dir adeu al seu programa nocturn fa només un parell de setmanes, també ha estat notícia recentment per la seva vida íntima. La seva dona, la influencer barcelonina Laura Escanes, va deixar clar a El Hormiguero que cada dia ha d’enfrontar-se a crítiques per sortir amb el publicista. Després de set anys junts, encara hi ha gent que els envia missatges privats en els que els insulta per estar amb algú de tanta diferència d’edat. Molt contundent, la jove va assegurar que ha fet un canvi de xip i que no tornarà a permetre que la gent decideixi què ha de fer ella amb la seva vida.

Només cal recordar que el passat Sant Jordi, Risto Mejide estava signant exemplars del seu nou llibre quan s’adonava que algun detractor n’havia omplert uns quants de paperets en els que l’acusava d’estar amb una noia massa jove: “Ella és molt madura per a la seva edat o tu molt pedòfil per a la teva?“. El matrimoni no acostuma a respondre, ja que estan farts d’haver de justificar-se després de tant de temps. Ara bé, el presentador no va voler permetre-ho i va escriure un post en el seu perfil d’Instagram en què ho denunciava: “Set anys després, que haguem de continuar suportant aquests imbècils és per fer-s’ho mirar…”.

Risto rep un sabotatge durant Sant Jordi | Instagram

Tots dos s’han pres els comentaris negatius amb molt d’humor sempre, el que afirmen que els ha ajudat a superar aquests comentaris. Tant és així, que continuen igual d’enamorats que el primer dia. La setmana passada, per exemple, van celebrar el cinquè aniversari de casats amb dues publicacions molt romàntiques que van agradar molt als seus seguidors.