Risto perd la paciència i s’enfronta en directe a Esperanza Aguirre

Risto Mejide ha perdut la paciència durant la darrera emissió de Todo es mentira, el programa que presenta a Cuatro des de fa un parell d’anys. El presentador català s’ha enfrontat en directe a una de les col·laboradores, la política Esperanza Aguirre, que no feia més que interrompre els companys i també a ell mateix. L’espai se centrava en analitzar, un dia més, l’última hora sobre la guerra a Ucraïna.

L’expresidenta de la Comunitat de Madrid va rebre diversos tocs d’atenció de Risto durant el programa, ja que no deixava que l’altra tertuliana finalitzés les seves intervencions. Des d’un “Esperanza, si us plau” a diversos “Esperanza Aguirre, si us plau, està parlant ella” i “Esperanza, et demano que respectis el torn“. La del PP no feia ni cas, el que enfadava molt al publicista: “Ella no comentarà el que diguis. Simplement parlem de respecte als teleespectadors, perquè puguin assabentar-se de què diu cadascú”.

Els tocs d’atenció eren constants, fins al punt que Risto Mejide va acabar fart de l’actitud irrespectuosa de la tertuliana. Esperanza Aguirre volia tenir l’última paraula en tot i no deixava parlar la companya, però el pitjor va arribar quan tampoc no va deixar que Risto parlés tranquil·lament amb un entrevistat. Estava parlant amb un voluntari de guerra a Ucraïna quan ella l’interrompia dues vegades per donar la seva opinió, que tampoc no aportava tant. Aquesta va ser la gota que va fer vessar el got i, finalment, el Risto va esclatar contra ella de males maneres i amb una actitud molt seriosa: “M’estic afartant, Esperanza. N’estic molt fart i t’ho dic seriosament”. Que ella li respongués amb sorna “doncs afarta’t, afarta’t” va enfadar-lo encara més: “Si no respectes els temps d’aquest programa m’afartaré molt. Arriba un punt en el que no em deixes fer la meva feina. Seus aquí i la fas tu?“. Ella, visiblement molesta pel to del presentador, responia un “no, gràcies” que acabava amb la incòmoda discussió.

Risto Mejide se “harta” de las interrupciones de Esperanza Aguirre: “¿Te sientas aquí y haces tú mi trabajo?” pic.twitter.com/JrTPYNzi72 — TVMASPI (@sebas_maspons) March 7, 2022

L’actitud d’Esperanza Aguirre era maleducada i molesta per als teleespectadors, als qui no permetia que s’assabentessin de què deia cadascú. El presentador va acabar posant-la en el seu lloc de manera contundent, després de molts tocs d’atenció que no havien servit per a gaire. Una altra vegada, Risto acaba sent notícia per enfrontar-se a un col·laborador rebel amb poques ganes de respectar els torns de paraula aliens.