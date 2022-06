Laura Escanes i Risto sorprenen en emetre un podcast sobre la seva relació

Laura Escanes i Risto Mejide acaben de fer un anunci que farà embogir els fans. Després de molts dies deixant caure que havien preparat un projecte secret, finalment la influencer ha dit de què es tracta. El matrimoni català ha tret a la llum la seva primera col·laboració professional com a parella: un podcast en el que prometen que trauran a la llum alguns dels seus secrets millor guardats.

Avui mateix es publica a Podimo el primer programa, en el que explicaran com es van conèixer. La plataforma està promocionant moltíssim aquesta conversa, la que saben que pot rebre molta atenció mediàtica. En el vídeo que han publicat per publicitar-lo, es veu la parella fent-se bromes i picant-se mútuament. El títol d’aquest projecte? Cariño, ¿pero qué dices?.

La primera pregunta que volen que responguin és qui va començar a lligar amb l’altre. Doncs bé, sembla que hi ha dues versions contraposades d’aquesta història. Mentre que el publicista assegura que va ser ella qui va donar el primer pas, ella ho nega categòricament. Per tal de seguir la broma, Risto etziba un petit discurs irònic que fa enfadar la seva parella: “Jo vaig escoltar un àudio viral i vaig començar a interessar-me per la noia que l’hauria fet, ja que era evident que tenia molta personalitat”, diu tot referint-se a l’àudio en què Laura Escanes, presumptament, escridassava el seu ex en una nota de veu. Ella, indignada, respon a Risto amb el títol del programa: “Cariño, ¿pero qué dices?“.

Laura Escanes i Risto treuen un podcast | Instagram

Els moments més curiosos del podcast de Laura Escanes i Risto

Un altre dels moments més destacats de l’avanç els mostra discutir per un tema tan quotidià com el paper de vàter. Per què? En sentir-se el Risto queixar-se que Laura Escanes no ha canviat un rotllo de paper de vàter en els seus set anys de relació. Ella ho nega, per descomptat, però això ja deixa caure que ells també tenen petites discussions típiques de la convivència. Una altra anècdota té a veure amb la seva boda, quan Laura li recrimina que no se sap els noms de les seves cinc dames d’honor. En preguntar-li, efectivament ell només en recorda quatre. Laura Escanes aplaudeix que sempre sigui molt romàntic amb ella, però sembla que no li perdona que a vegades sigui “fred com el gel”.

El cartell promocional del podcast de Risto i Laura Escanes | Instagram

A més a més de treure a la llum algunes anècdotes i detalls sobre la seva relació, també volen mostrar quina és la seva visió del món. Quin tipus de relació tenen? De què parlen i sobre què reflexionen? Tot això i més, afirmen que es podrà conèixer gràcies al seu projecte més personal. Els catalans volen continuar rendibilitzant el seu matrimoni, el que fan en una primera feina conjunta.